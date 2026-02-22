Hit trener regije oduševio s izjavama: 'Voli Bog Lalata svog'

Hit trener srpskog prvenstva Nenad Lalatović (48) odlično je započeo novu nogometnu epizodu na klupi Novog Pazara. Na prva dva susreta slavio je oba puta, prvo je pobijedio OFK Beograd (2-1), a onda u subotu i Vojvodinu (3-0) u 24. kolu srpske lige. Trener je poznat po svojim izjavama, a nakon subotnje pobjede odradio je izjave za Arenu Sport nakon utakmice na sebi svojstven način.

- Nekada netko objavi rat i on se dobiva poslije bitke, a ne prije nego je počela borba. Došao sam ovdje i nikada nisam nikog uvrijedio i ovdje sam ostavio srce i dušu. Trener sam koji ima najviše pobjeda u povijesti kluba. Najviše sam puta bio trener Vojvodine i trofejni sam trener.

Prilikom pričanja pokazao je prema nebu i spomenuo Boga.

- Neki vole da laju, ali junaci kao ja još uvijek u Srbiji traju. I voli Bog Lalata svog. Završio sam konferenciju.

Za kraj izjava pohvalio je novinarku koja ga je intervjuirala.

- Jako lijepo izgledaš, sve najbolje.

Novi Pazar je trenutačno četvrta momčad srpskog prvenstva s 39 bodova nakon 24 odigrana kola. Lalatović je na klupu sjeo početkom veljače, a u karijeri je još vodio Vojvodinu, Budućnost Podgoricu, Mladost Lučane, Spartak, Zoriju Luhansk, Radnički, Borac, Čukarički, Crvenu Zvezdu, Napredak, Proleter, Voždovac i Srem, a bio je i izbornik Srbije U-21 reprezentacije.