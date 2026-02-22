Obavijesti

Sport

Komentari 2
KARIZMATIČNI LALATOVIĆ

Hit trener regije oduševio s izjavama: 'Voli Bog Lalata svog'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Hit trener regije oduševio s izjavama: 'Voli Bog Lalata svog'
Foto: Arena Sport / Screenshot

Nenad Lalatović odlično je započeo mandat na klupi srpskog prvoligaša Novog Pazara. Dvije pobjede u nizu i njemu specifične izjave promaknule su ga u poznatu ličnost na društvenim mrežama

Admiral

Hit trener srpskog prvenstva Nenad Lalatović (48) odlično je započeo novu nogometnu epizodu na klupi Novog Pazara. Na prva dva susreta slavio je oba puta, prvo je pobijedio OFK Beograd (2-1), a onda u subotu i Vojvodinu (3-0) u 24. kolu srpske lige. Trener je poznat po svojim izjavama, a nakon subotnje pobjede odradio je izjave za Arenu Sport nakon utakmice na sebi svojstven način.

- Nekada netko objavi rat i on se dobiva poslije bitke, a ne prije nego je počela borba. Došao sam ovdje i nikada nisam nikog uvrijedio i ovdje sam ostavio srce i dušu. Trener sam koji ima najviše pobjeda u povijesti kluba. Najviše sam puta bio trener Vojvodine i trofejni sam trener.

Prilikom pričanja pokazao je prema nebu i spomenuo Boga.

- Neki vole da laju, ali junaci kao ja još uvijek u Srbiji traju. I voli Bog Lalata svog. Završio sam konferenciju. 

Za kraj izjava pohvalio je novinarku koja ga je intervjuirala. 

- Jako lijepo izgledaš, sve najbolje.

Novi Pazar je trenutačno četvrta momčad srpskog prvenstva s 39 bodova nakon 24 odigrana kola. Lalatović je na klupu sjeo početkom veljače, a u karijeri je još vodio Vojvodinu, Budućnost Podgoricu, Mladost Lučane, Spartak, Zoriju Luhansk, Radnički, Borac, Čukarički, Crvenu Zvezdu, Napredak, Proleter, Voždovac i Srem, a bio je i izbornik Srbije U-21 reprezentacije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy
IZVANSPORTSKA AVANTURA

FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Tko je za boks? Ovako izgleda Žanamari kad stavi rukavice
FOTO: "POVRATAK KORIJENIMA"

Tko je za boks? Ovako izgleda Žanamari kad stavi rukavice

Žanamari Perčić nerijetko na društvenim mrežama objavljuje sadržaj o sportskom načinu života kojeg vodi. Priznala je da si jednom tjedno dopusti "cheat day" i oduševila je fotografijama s borilačke priredbe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026