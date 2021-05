Hajduk rijetko slavi protiv Gorice, ali kad slavi - onda slavi. I to uvjerljivo! U dosadašnjih 13 ogleda s Velikogoričanima to se dogodilo svega dva puta, oba puta u sezoni 2019/20, kada je Damir Burić slavio 3-0, a u drugom dijelu sezone Igor Tudor 6-0. Večeras je to ponovio i Tramezzani, koji je deklasirao goste s uvjerljivih i više nego zasluženih 4-0.