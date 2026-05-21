HKS i udruga 'Pokaži srce' kreću u edukaciju košarkaških trenera

Program je usmjeren na trenere mlađih dobnih kategorija, a uključivat će strukturirani mentorski rad, stručne seminare, klinike i kontinuiranu edukaciju tijekom godine. U programu će sudjelovati 20 trenera

Hrvatski košarkaški savez je u suradnji s udrugom “Pokaži srce” predstavio prvi program edukacije i mentoriranja mladih košarkaških trenera s ciljem dodatnog ulaganja u razvoj stručnog kadra i stvaranja kvalitetnijih temelja za budućnost hrvatske košarke. Ceremonija se održala u Zagrebu u srijedu 21. svibnja. 

Program je usmjeren na trenere mlađih dobnih kategorija, a uključivat će strukturirani mentorski rad, stručne seminare, klinike i kontinuiranu edukaciju tijekom godine. U programu će sudjelovati 20 trenera koje će pratiti i mentorirati košarkaški stručnjaci, a u cijelom projektu bit će involvirani i bivši reprezentativci.

- Kad se vratim na početke svoje karijere, jasno vidim koliko su treneri u tim ranim godinama oblikovali moj put. Nisu me učili samo košarci, nego i načinu razmišljanja, radu i odnosu prema sportu. Talent je važan, ali bez pravilnog usmjeravanja i svakodnevnog rada s kvalitetnim trenerima vrlo lako ostane neostvaren. Zato vjerujem da je ovaj program iznimno vrijedan jer trenerima daje dodatnu podršku, znanje i sigurnost u onome što rade - rekao je Sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza Krunoslav Simon čime je istaknuo važnost trenera. 

Uz mentorski dio, tijekom godine održat će se pet stručnih seminara i klinika, a najuspješniji treneri bit će nagrađeni odlascima na međunarodne edukacije te uključivanjem u rad mlađih reprezentativnih selekcija. Andro Anzulović, koordinator Ureda reprezentacija HKS-a, naglasio je kako je cilj programa prepoznati perspektivne trenere iz muške i ženske košarke te im omogućiti pristup znanju,
iskustvu i međunarodnim edukacijskim programima.

-  Kroz ovaj program želimo prepoznati mlade i talentirane trenere te im omogućiti dodatnu edukaciju kroz rad s mentorima, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim seminarima, FIBA programima i iskustvo rada uz hrvatske trenere koji uspješno djeluju u europskim klubovima. Vjerujemo da ćemo na ovaj način dodatno podići kvalitetu trenerske struke u Hrvatskoj i stvoriti još bolje uvjete za razvoj naše košarke u budućnosti - istaknuo je Anzulović.

Poseban naglasak stavljen je i na uključivanje ženske košarke u program. dr. sc. Iva Borović Gregov, voditeljica CIK-a i nekadašnja hrvatska košarkaška reprezentativka, istaknula je kako ulaganje u trenerice predstavlja važan iskorak za budućnost ženske košarke.

- Kvalitetan razvoj sporta nije moguć bez educiranih i motiviranih trenera, a ova suradnja otvara prostor za dodatno usavršavanje, edukaciju i razmjenu međunarodnih iskustava. Vjerujem da je ulaganje u trenerice ulaganje u budućnost hrvatske ženske košarke - poručila je Borović Gregov.
 

