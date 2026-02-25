Hladan tuš za Benficu: Uefa donijela odluku o Prestianniju

Uefa je na sam dan uzvratne utakmice play-offa Lige prvaka protiv Real Madrida zadala težak udarac Benfici. Žalbeno tijelo europske nogometne organizacije odbilo je žalbu portugalskog kluba, čime je potvrđena privremena suspenzija za mladog argentinskog napadača Gianlucu Prestiannija. On tako nema pravo nastupa u ključnom dvoboju na Santiago Bernabéu.

Odluka donesena uoči ključnog dvoboja

Lisabonski klub do posljednjeg se trenutka nadao preokretu. Unatoč suspenziji, Prestianni je otputovao s momčadi u Madrid i čak odradio trening na stadionu Reala, što je protumačeno kao pokušaj psihološkog pritiska na Uefu. Međutim, samo nekoliko sati prije početka utakmice stigla je i službena potvrda iz Nyona:

"Žalba koju je uložio SL Benfica se odbija. Slijedom toga, potvrđuje se odluka Uefinog Kontrolnog, etičkog i disciplinskog tijela od 23. veljače 2026. godine".

Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

To znači da Argentinac ostaje pod suspenzijom i da će utakmicu za prolazak u osminu finala Lige prvaka morati pratiti s tribina.

Rasistički ispad u središtu istrage

Podsjetimo, cijeli slučaj vuče korijene iz prve utakmice odigrane 17. veljače, koju je Real dobio 1-0. Nakon što je Vinícius Júnior zabio jedini gol, navodno ga je Prestianni rasistički uvrijedio. Brazilac je optužio Argentinca da ga je nazvao "majmunom", a njegov suigrač Kylian Mbappé kasnije je tvrdio kako je tu riječ čuo čak pet puta. Incident je izazvao prekid utakmice od gotovo deset minuta dok je sudac François Letexier aktivirao anti-rasistički protokol. Suspenzija od jedne utakmice je privremena mjera dok Uefin etički i disciplinski inspektor provodi potpunu istragu. Ako ga proglase krivim, Prestianniju prijeti kazna od najmanje deset utakmica neigranja.

Klub stao iza svog igrača

Prestianni je od početka odlučno negirao optužbe. Podršku mu je pružio i klub, koji je u priopćenju izrazio žaljenje što su "lišeni igrača dok je postupak još u tijeku" te su cijeli slučaj nazvali "klevetničkom kampanjom". Iz Benfice su čak objavili video tvrdeći da igrači Reala nisu mogli čuti navodne uvrede s pozicija na kojima su se nalazili. U međuvremenu su se pojavile i spekulacije da se Prestianni branio tvrdnjom kako nije koristio rasističku, već homofobnu uvredu, što je njegov agent demantirao. Benfici je ovo dodatni udarac s obzirom na to da u Madridu zbog crvenog kartona iz prve utakmice ne mogu računati ni na trenera Joséa Mourinha.