Obavijesti

Sport

Komentari 0
NA DAN UTAKMICE

Hladan tuš za Benficu: Uefa donijela odluku o Prestianniju

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Hladan tuš za Benficu: Uefa donijela odluku o Prestianniju
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Prestianni je od početka odlučno negirao optužbe o rasizmu. Podršku mu je pružio klub, koji je u priopćenju kazao kako su "lišeni igrača dok je postupak još u tijeku" te su cijeli slučaj nazvali klevetničkom kampanjom

Admiral

Uefa je na sam dan uzvratne utakmice play-offa Lige prvaka protiv Real Madrida zadala težak udarac Benfici. Žalbeno tijelo europske nogometne organizacije odbilo je žalbu portugalskog kluba, čime je potvrđena privremena suspenzija za mladog argentinskog napadača Gianlucu Prestiannija. On tako nema pravo nastupa u ključnom dvoboju na Santiago Bernabéu.

Odluka donesena uoči ključnog dvoboja

Lisabonski klub do posljednjeg se trenutka nadao preokretu. Unatoč suspenziji, Prestianni je otputovao s momčadi u Madrid i čak odradio trening na stadionu Reala, što je protumačeno kao pokušaj psihološkog pritiska na Uefu. Međutim, samo nekoliko sati prije početka utakmice stigla je i službena potvrda iz Nyona:

"Žalba koju je uložio SL Benfica se odbija. Slijedom toga, potvrđuje se odluka Uefinog Kontrolnog, etičkog i disciplinskog tijela od 23. veljače 2026. godine".

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid
Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

To znači da Argentinac ostaje pod suspenzijom i da će utakmicu za prolazak u osminu finala Lige prvaka morati pratiti s tribina.

Rasistički ispad u središtu istrage

Podsjetimo, cijeli slučaj vuče korijene iz prve utakmice odigrane 17. veljače, koju je Real dobio 1-0. Nakon što je Vinícius Júnior zabio jedini gol, navodno ga je Prestianni rasistički uvrijedio. Brazilac je optužio Argentinca da ga je nazvao "majmunom", a njegov suigrač Kylian Mbappé kasnije je tvrdio kako je tu riječ čuo čak pet puta. Incident je izazvao prekid utakmice od gotovo deset minuta dok je sudac François Letexier aktivirao anti-rasistički protokol. Suspenzija od jedne utakmice je privremena mjera dok Uefin etički i disciplinski inspektor provodi potpunu istragu. Ako ga proglase krivim, Prestianniju prijeti kazna od najmanje deset utakmica neigranja.

NEVIĐENO LOŠI Talijanski klubovi na pragu su povijesne sramote u Ligi prvaka
Talijanski klubovi na pragu su povijesne sramote u Ligi prvaka

Klub stao iza svog igrača

Prestianni je od početka odlučno negirao optužbe. Podršku mu je pružio i klub, koji je u priopćenju izrazio žaljenje što su "lišeni igrača dok je postupak još u tijeku" te su cijeli slučaj nazvali "klevetničkom kampanjom". Iz Benfice su čak objavili video tvrdeći da igrači Reala nisu mogli čuti navodne uvrede s pozicija na kojima su se nalazili. U međuvremenu su se pojavile i spekulacije da se Prestianni branio tvrdnjom kako nije koristio rasističku, već homofobnu uvredu, što je njegov agent demantirao. Benfici je ovo dodatni udarac s obzirom na to da u Madridu zbog crvenog kartona iz prve utakmice ne mogu računati ni na trenera Joséa Mourinha.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'
ANTE, TI SI LJUDINA

Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'

Ante Babić (36), nekadašnji nogometaš RNK Splita, boluje od ALS-a, odumiru mu mišići. Prvu i zadnju utakmicu odigrao je protiv Dinama, kojem je i zabio: 'Kad sam shvatio što su mi pripremili, stvarno me dirnulo'
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'
VELIKA RAZLIKA

FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'

Jorge Sammir, legendarna desetka Dinama, šokirao fanove mišićima iz teretane! Proslavio se kao nogometaš, a danas živi sportskim životom daleko od nogometnih travnjaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026