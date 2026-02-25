Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEVIĐENO LOŠI

Talijanski klubovi na pragu su povijesne sramote u Ligi prvaka

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 2 min
Talijanski klubovi na pragu su povijesne sramote u Ligi prvaka
5
Foto: Claudia Greco

Talijanski nogomet proživljava jednu od najtežih europskih večeri u posljednjih 20-ak godina. Aktualna sezone Lige prvaka otvara pitanje je li Serie A izgubila korak s najjačim ligama Starog kontinenta

Admiral

Talijanski nogomet suočava se s ozbiljnim udarcem u Ligi prvaka. Prvi put nakon više od dva desetljeća moglo bi se dogoditi da nijedan klub iz Serie A ne izbori osminu finala. Otkako je u sezoni 2003/04. ponovno uvedena ova faza natjecanja, Italija je uvijek imala barem jednog predstavnika, a u 12 navrata i tri.

Najveći šok ove sezone priredio je norveški Bodø/Glimt koji je u doigravanju izbacio prošlosezonskog finalista Inter. Nakon poraza 3-1 u Norveškoj, Inter je na San Siru ponovno izgubio 2-1 i tako ispao od kluba izvan pet najjačih europskih liga, što mu se nije dogodilo desetljećima. Ranije u grupnoj fazi prvak Napoli ispao je bez puno borbe s više poraza nego pobjeda. 

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Inter Milan v Bodo/Glimt
Foto: Claudia Greco

Sada talijanske nade ovise o Juventusu i Atalanti. Juventusov zadatak je gotovo nemoguć, moraju nadoknaditi zaostatak 5-2 protiv raspoloženog Galatasaraya, dok Atalanta lovi 2-0 protiv organizirane Borussije Dortmund pod trenerskom palicom Nike Kovača. Ne uspiju li, Serie A ostat će bez predstavnika među posljednjih 16 ekipa Lige prvaka, scenarij koji mnogi u Italiji nazivaju 'debaklom'.

JENS PETTER HAUGE Novi Haaland? Zbog ovog igrača Bodo/Glimta strepe nogometni divovi. Trpa golove kao na traci
Novi Haaland? Zbog ovog igrača Bodo/Glimta strepe nogometni divovi. Trpa golove kao na traci

Pad je još uočljiviji u usporedbi s engleskom Premier ligom, koja ove sezone ima rekordnih šest klubova u Ligi prvaka (Arsenal, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Newcastle i Chelsea). Dok Englezi povećavaju svoju prisutnost u eliti, Talijani se bore zadržati kontinuitet. Dodatna boljka za Talijane je i činjenica da njihovi najbolji igrači mahom igraju izvan svoje domovine, Gianluigi DonnarummaRiccardo Calafiori i Sandro Tonali igraju upravo u engleskim klubovima. Ponajbolji igrači lige brzo je i napuste, Tijjani Reijnders, Ademola Lookman i prošlosezonski najbolji strijelac Mateo Retegui prešli su u nove klubove u posljednjih pola godine.

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Galatasaray v Juventus
Foto: Umit Bektas

Podsjetnik na slavne dane dodatno pojačava dojam pada. Krajem 90-ih Serie A bila je središte svjetskog nogometa, a klubovi su trošili rekordne iznose kako bi dovodili zvijezde poput Ronalda i Christiana Vierija. AC Milan osvajao je Ligu prvaka 2003. i 2007., dok je Inter pod vodstvom Josea Mourinha posljednji talijanski prvak Europe iz 2010. godine. Atalanta je 2024. osvojila Europsku ligu, a Roma 2021. Konferencijsku ligu, no elita Lige prvaka ostaje nedostižna.

Premier League - Manchester City v Newcastle United
Foto: Ed Sykes

Stručnjaci upozoravaju na strukturne probleme: sporiji tempo igre, manjak intenziteta i slabiji razvoj mladih igrača. Uzvrati Juventusa i Atalante pokazat će je li riječ o prolaznom posrtaju ili jasnom signalu da je nekadašnja europska sila ozbiljno izgubila korak s vrhom kontinenta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'
ANTE, TI SI LJUDINA

Bivši nogometaš Splita bori se s opakom bolesti: 'Rebić i Perišić su uz mene, obitelj mi je sve'

Ante Babić (36), nekadašnji nogometaš RNK Splita, boluje od ALS-a, odumiru mu mišići. Prvu i zadnju utakmicu odigrao je protiv Dinama, kojem je i zabio: 'Kad sam shvatio što su mi pripremili, stvarno me dirnulo'
FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'
VELIKA RAZLIKA

FOTO Šokantna transformacija omiljenog dinamovca Sammira: 'Ovako sam prije trebao živjeti'

Jorge Sammir, legendarna desetka Dinama, šokirao fanove mišićima iz teretane! Proslavio se kao nogometaš, a danas živi sportskim životom daleko od nogometnih travnjaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026