Talijanski klubovi na pragu su povijesne sramote u Ligi prvaka

Talijanski nogomet suočava se s ozbiljnim udarcem u Ligi prvaka. Prvi put nakon više od dva desetljeća moglo bi se dogoditi da nijedan klub iz Serie A ne izbori osminu finala. Otkako je u sezoni 2003/04. ponovno uvedena ova faza natjecanja, Italija je uvijek imala barem jednog predstavnika, a u 12 navrata i tri.

Najveći šok ove sezone priredio je norveški Bodø/Glimt koji je u doigravanju izbacio prošlosezonskog finalista Inter. Nakon poraza 3-1 u Norveškoj, Inter je na San Siru ponovno izgubio 2-1 i tako ispao od kluba izvan pet najjačih europskih liga, što mu se nije dogodilo desetljećima. Ranije u grupnoj fazi prvak Napoli ispao je bez puno borbe s više poraza nego pobjeda.

Foto: Claudia Greco

Sada talijanske nade ovise o Juventusu i Atalanti. Juventusov zadatak je gotovo nemoguć, moraju nadoknaditi zaostatak 5-2 protiv raspoloženog Galatasaraya, dok Atalanta lovi 2-0 protiv organizirane Borussije Dortmund pod trenerskom palicom Nike Kovača. Ne uspiju li, Serie A ostat će bez predstavnika među posljednjih 16 ekipa Lige prvaka, scenarij koji mnogi u Italiji nazivaju 'debaklom'.

Pad je još uočljiviji u usporedbi s engleskom Premier ligom, koja ove sezone ima rekordnih šest klubova u Ligi prvaka (Arsenal, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Newcastle i Chelsea). Dok Englezi povećavaju svoju prisutnost u eliti, Talijani se bore zadržati kontinuitet. Dodatna boljka za Talijane je i činjenica da njihovi najbolji igrači mahom igraju izvan svoje domovine, Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori i Sandro Tonali igraju upravo u engleskim klubovima. Ponajbolji igrači lige brzo je i napuste, Tijjani Reijnders, Ademola Lookman i prošlosezonski najbolji strijelac Mateo Retegui prešli su u nove klubove u posljednjih pola godine.

Foto: Umit Bektas

Podsjetnik na slavne dane dodatno pojačava dojam pada. Krajem 90-ih Serie A bila je središte svjetskog nogometa, a klubovi su trošili rekordne iznose kako bi dovodili zvijezde poput Ronalda i Christiana Vierija. AC Milan osvajao je Ligu prvaka 2003. i 2007., dok je Inter pod vodstvom Josea Mourinha posljednji talijanski prvak Europe iz 2010. godine. Atalanta je 2024. osvojila Europsku ligu, a Roma 2021. Konferencijsku ligu, no elita Lige prvaka ostaje nedostižna.

Foto: Ed Sykes

Stručnjaci upozoravaju na strukturne probleme: sporiji tempo igre, manjak intenziteta i slabiji razvoj mladih igrača. Uzvrati Juventusa i Atalante pokazat će je li riječ o prolaznom posrtaju ili jasnom signalu da je nekadašnja europska sila ozbiljno izgubila korak s vrhom kontinenta.