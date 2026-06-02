HNK Šibenik odlazi u povijest! Zamijenit će ga novi klub: 'Cilj nam je što prije ući u HNL...'

HNK Šibenik, ponos grada, ali napaćen, uništen, ostavljen sam i nagomilan dugovima, otišao je u povijest nakon 94 godine. Posljednji čavao u lijes hrvatskog velikana stavio je Željko Karajica, koji je kupio klub prije tri godine i obećao brda i doline. Najavljivao je novi stadion i nastup u europskim natjecanjima, no pod njegovom palicom klub je totalno uništen. Situacija se nije mogla sanirati, dosadašnji "narančasti" su otišli u stečaj i više ne postoje, a osnovan je novi klub koji se zove GNK Šibenik.

- Nismo ga mogli nikako spasiti, dug je bio prevelik. Velika je to tragedija za hrvatski nogomet. Pa igrali smo godinama HNL, finale Kupa pa čak smo bili i u Europi. Ovo je ogromna šteta za nogomet u svakom smislu - priča nam Mehmed Alispahić (38), legendarni nogometaš Šibenika koji je klub vodio kao trener u posljednjoj utakmici protiv Jadrana, a bit će i trener prve momčadi novonastalog kluba.

Posljednja sezona bila je kaotična.

- Radili smo u takvim okolnostima da vlasnike nije briga za nas, nikoga nije bilo u klubu. Da grad nije pomogao tijekom proljeća, ne bismo niti završili sezonu. Plaćali su nam prijevoz, suspenzije. To je bilo nešto katastrofalno, svaka utakmica je bila pod upitnikom jer uvijek bi se pojavila neka nova dugovanja igrača, sudaca, delegata. Na polusezoni su nam ostala samo dvojica igrača pa smo dovodili one iz malog nogometa, koji su nekad igrali veliki nogomet. Igrali su besplatno i pokazali su veliku ljubav prema klubu...

Iako je rođen u Bugojnu, Alispahiću je Šibenik postao novi dom. Tu je stekao nogometnu afirmaciju.

- Došao sam kao mladić s 20 godina i napravio karijeru. Bile su to sjajne godine, tad smo igrali finale Kupa, padali su na Šubićevcu i Hajduk, Dinamo. Sad nam ostaju samo uspomene, naježim se kad se sjetim svega toga. Mislim da je i zadnja utakmica protiv Jadrana pokazala koliko je ljudima stalo do nogometa. Šubićevac je bio krcat, sve je bilo nabijeno emocijama. Ostaje žal što se klub ugasio i što nismo dočekali 100 godina, ali idemo sad pokušati novi klub vratiti u hrvatsku elitu - priča Alispahić.

Novi klub, pod imenom GNK Šibenik, počet će s natjecanjem od petog ranga. Sedam je osnivača kluba, predsjednik će biti Jure Zoričić, direktor Dario Kulušić, a sportski direktor bivši nogometaš Ante Kulušić. Trener, pak, ostaje Mehmed Alispahić.

- Cijeli omladinski pogon iz HNK Šibenik trebao bi prijeći u GNK Šibenik, kao i seniori koji su igrali prošle sezone. Imamo ludi plan da da pokušamo ući iz lige u ligu i da na kraju se plasiramo u HNL. Ništa nije nemoguće ako se sve posloži i ako novi ljudi naprave kako su zamislili. Željko Karajica neće imati veze s novim klubom, trenutačno je persona non grata u gradu. Kad je Šibenik prošle godine ispao iz HNL-a i pao u četvrti rang, dignuo je ruke od kluba i više se nikome nije javljao, jednostavno nije postojao. Bili smo prepušteni sami sebi. Stvara se nova priča, morali smo krenuti ispočetka jer strah nas je bio da ne bi iz ladice iskočio neki novi dug. Bit će teško, ali ako imaš prave namjere, ovo je prava prilika.

Ključni plan je oformiti omladinski pogon, koji je temelj svega.

- Želimo biti stabilan klub. Daj Bože da se što prije vratimo u HNL, ali želimo biti spremni na to. Ako uđeš, a nisi spreman konkurirati, onda nema smisla. Imamo plan i ideju, trebat će nam želje, volje, novca i sreće, ali dat ćemo sve od sebe da napravimo jednu lijepu priču.