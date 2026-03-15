HNL emisija dobit će novo lice! Bivši 'vatreni' na novoj poziciji

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Gordon Schildenfeld, bivši igrač i aktualni trener, novo je lice emisije 'Studio Supersport HNL' na MAXSportu. Zamijenit će Domagoja Abramovića i pridružuje se Valentini Miletić te Zoranu Zekiću

MAXSport televizija ima novo lice u emisiji 'Studio Supersport HNL'. Nekadašnji igrač i aktualni trener Gordon Schildenfeld (40) postat će novim stručnim komentatorom stalne postave čiji je član do sada bio Domagoj Abramović. On je član postave postao u siječnju, ali nakon nepuna dva mjeseca napušta poziciju iz trenutačno nepoznatih razloga.

Uz voditeljicu Valentinu Miletić i aktualnog stručnog komentatora i trenera Zorana Zekića činit će trojac analitičara koji će svake nedjelje komentirati zbivanja s nogometnih terena HNL-a. Debitirat će 'Šifo' u nedjeljnoj emisiji koja je na rasporedu od 20.45 sati.

Schildenfeld je kao igrač igrao na poziciji stopera za Šibenik, Dinamo, Besiktas, Duisburg, Sturm Graz, Frankfurt, Dinamo Moskvu, Panathinaikos, PAOK, Anorthosis i Aris Limassol. Za Hrvatsku je odigrao 29 utakmica i zabio pogodak; bio je član 'vatrenih' na Euru 2012. i Svjetskom prvenstvu 2014. S 'modrima' je tri puta osvajao HNL i tri puta Hrvatski kup, zadnji put uzeo je dvostruku krunu 2016. godine. 

U trenerskoj karijeri zadnje je vodio Vukovar s kojim je ušao u HNL te sredinom rujna 2025. sporazumno raskinuo suradnju s novim prvoligašem. Prije Vukovara bio je pomoćni trener u juniorima Arisa iz Limassola

