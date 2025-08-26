Počelo je novo izdanje Kupa, najmasovnijeg nogometnog natjecanja u Hrvatskoj, a prvoligaš Vukovar 1991 prvi je izborio šesnaestinu finala. Vukovarci su preokretom slavili protiv Nehaja iz Senja
HNL klub teškom je mukom izbacio četvrtoligaša iz Kupa
Točno je 90 dana prošlo od uzvrata finala Hrvatskoga nogometnog kupa u kojem je Rijeka pobijedila Slaven Belupo 1-0 i osvojila dvostruku krunu na Rujevici, a danas je krenula nova sezona borbe za Rabuzinovo sunce, najmasovnijega nogometnog natjecanja u Hrvatskoj, utakmicama pretkola.
Prvi klub koji se plasirao u šesnaestinu finala je hrvatski prvoligaš Vukovar 1991. Momčad Gordona Schildenfelda morala je igrati pretkolo zbog slabijeg koeficijenta, a poprilično ih je namučio četvrtoligaš Nehaj iz Senja. Član 3. NL Zapad čak je i vodio golom Katalinića iz 41. minute. Mirisalo je na senzaciju, ali onda je Vukovar preokrenuo sve u tri minute. U 65. minuti Gonzalez je izjednačio pa tri minute kasnije Knöll potvrdio prolazak HNL kluba koji se puno teže od očekivanog domogao šesnaestine finala.
U šesnaestinu finala plasirao se i NK Maksimir koji je nakon produžetaka (3-2) slavio protiv Jadrana iz Poreča. U srijedu se igra čak 14 utakmica u isto vrijeme (16.30). Među njima je i ona prošlosezonskog doprvaka druge lige Opatije kod petoligaša Libertasa u Novskoj, kao i još jednog drugoligaša Karlovca 1919 kod petoligaša Bednje.
Ranije su mjesto u šesnaestini finala zbog koeficijenta uspješnosti u Kupu osigurali Dinamo, Hajduk, Rijeka, Slaven Belupo, Istra 1961, Osijek, Gorica, novi četvrtoligaš Šibenik, Lokomotiva, Rudeš, Varaždin, Oriolik, BSK Bijelo Brdo, Mladost Ždralovi, Bjelovar i Cibalia.
Parovi iduće faze natjecanja također se određuju putem sustava koeficijenata tako da prvi ide na najslabijega, drugi na 31. na ljestvici i tako dalje, a te bi se utakmice trebale igrati tijekom reprezentativne stanke 9. i 10. rujna, odnosno u rezervnom terminu 23. ili 24. rujna.
Pretkolo Hrvatskog kupa
- Maksimir - Jadran-Poreč (26. kolovoza, 3-2)
- Nehaj - Vukovar 1991 (26. kolovoza, 1-2)
- Neretva - Zadrugar (27. kolovoza, 16.30)
- Uljanik - Bjelovar (27. kolovoza, 16.30)
- BSK Belica - Solin (27. kolovoza, 16.30)
- Varteks - Moslavina (27. kolovoza, 16.30)
- Radnik Križevci - DOŠK (27. kolovoza, 16.30)
- Špansko - Gaj Mače (27. kolovoza, 16.30)
- Zemunik - Kurilovec (27. kolovoza, 16.30)
- Slavonija - Marsonia (27. kolovoza, 16.30)
- Bednja - Karlovac 1919 (27. kolovoza, 16.30)
- Jedinstvo DM - Dugo Selo (27. kolovoza, 16.30)
- Bedem - Dinamo Predavac (27. kolovoza, 16.30)
- Radnički Dalj - Graničar (27. kolovoza, 16.30)
- Libertas - Opatija (27. kolovoza, 16.30)
- Koprivnica - Pitomača (27. kolovoza, 16.30)
