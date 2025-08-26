HNL klub teškom je mukom izbacio četvrtoligaša iz Kupa

Točno je 90 dana prošlo od uzvrata finala Hrvatskoga nogometnog kupa u kojem je Rijeka pobijedila Slaven Belupo 1-0 i osvojila dvostruku krunu na Rujevici, a danas je krenula nova sezona borbe za Rabuzinovo sunce, najmasovnijega nogometnog natjecanja u Hrvatskoj, utakmicama pretkola.

Prvi klub koji se plasirao u šesnaestinu finala je hrvatski prvoligaš Vukovar 1991. Momčad Gordona Schildenfelda morala je igrati pretkolo zbog slabijeg koeficijenta, a poprilično ih je namučio četvrtoligaš Nehaj iz Senja. Član 3. NL Zapad čak je i vodio golom Katalinića iz 41. minute. Mirisalo je na senzaciju, ali onda je Vukovar preokrenuo sve u tri minute. U 65. minuti Gonzalez je izjednačio pa tri minute kasnije Knöll potvrdio prolazak HNL kluba koji se puno teže od očekivanog domogao šesnaestine finala.

U šesnaestinu finala plasirao se i NK Maksimir koji je nakon produžetaka (3-2) slavio protiv Jadrana iz Poreča. U srijedu se igra čak 14 utakmica u isto vrijeme (16.30). Među njima je i ona prošlosezonskog doprvaka druge lige Opatije kod petoligaša Libertasa u Novskoj, kao i još jednog drugoligaša Karlovca 1919 kod petoligaša Bednje.

Ranije su mjesto u šesnaestini finala zbog koeficijenta uspješnosti u Kupu osigurali Dinamo, Hajduk, Rijeka, Slaven Belupo, Istra 1961, Osijek, Gorica, novi četvrtoligaš Šibenik, Lokomotiva, Rudeš, Varaždin, Oriolik, BSK Bijelo Brdo, Mladost Ždralovi, Bjelovar i Cibalia.

Parovi iduće faze natjecanja također se određuju putem sustava koeficijenata tako da prvi ide na najslabijega, drugi na 31. na ljestvici i tako dalje, a te bi se utakmice trebale igrati tijekom reprezentativne stanke 9. i 10. rujna, odnosno u rezervnom terminu 23. ili 24. rujna.

Pretkolo Hrvatskog kupa

Maksimir - Jadran-Poreč (26. kolovoza, 3-2)

Nehaj - Vukovar 1991 (26. kolovoza, 1-2)

Neretva - Zadrugar (27. kolovoza, 16.30)

Uljanik - Bjelovar (27. kolovoza, 16.30)

BSK Belica - Solin (27. kolovoza, 16.30)

Varteks - Moslavina (27. kolovoza, 16.30)

Radnik Križevci - DOŠK (27. kolovoza, 16.30)

Špansko - Gaj Mače (27. kolovoza, 16.30)

Zemunik - Kurilovec (27. kolovoza, 16.30)

Slavonija - Marsonia (27. kolovoza, 16.30)

Bednja - Karlovac 1919 (27. kolovoza, 16.30)

Jedinstvo DM - Dugo Selo (27. kolovoza, 16.30)

Bedem - Dinamo Predavac (27. kolovoza, 16.30)

Radnički Dalj - Graničar (27. kolovoza, 16.30)

Libertas - Opatija (27. kolovoza, 16.30)

Koprivnica - Pitomača (27. kolovoza, 16.30)