POČEO JE KUP

HNL klub teškom je mukom izbacio četvrtoligaša iz Kupa

Piše Josip Tolić, Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
HNL klub teškom je mukom izbacio četvrtoligaša iz Kupa
Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i NK Istra 1961 u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Počelo je novo izdanje Kupa, najmasovnijeg nogometnog natjecanja u Hrvatskoj, a prvoligaš Vukovar 1991 prvi je izborio šesnaestinu finala. Vukovarci su preokretom slavili protiv Nehaja iz Senja

Točno je 90 dana prošlo od uzvrata finala Hrvatskoga nogometnog kupa u kojem je Rijeka pobijedila Slaven Belupo 1-0 i osvojila dvostruku krunu na Rujevici, a danas je krenula nova sezona borbe za Rabuzinovo sunce, najmasovnijega nogometnog natjecanja u Hrvatskoj, utakmicama pretkola.

Pokretanje videa...

Vukovar 1991 - Gorica 2-2, 4. kolo HNL-a 01:32
Vukovar 1991 - Gorica 2-2, 4. kolo HNL-a | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Prvi klub koji se plasirao u šesnaestinu finala je hrvatski prvoligaš Vukovar 1991. Momčad Gordona Schildenfelda morala je igrati pretkolo zbog slabijeg koeficijenta, a poprilično ih je namučio četvrtoligaš Nehaj iz Senja. Član 3. NL Zapad čak je i vodio golom Katalinića iz 41. minute. Mirisalo je na senzaciju, ali onda je Vukovar preokrenuo sve u tri minute. U 65. minuti Gonzalez je izjednačio pa tri minute kasnije Knöll potvrdio prolazak HNL kluba koji se puno teže od očekivanog domogao šesnaestine finala.

Vinkovci: Vukovar i Gorica sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a
Vinkovci: Vukovar i Gorica sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U šesnaestinu finala plasirao se i NK Maksimir koji je nakon produžetaka (3-2) slavio protiv Jadrana iz Poreča. U srijedu se igra čak 14 utakmica u isto vrijeme (16.30). Među njima je i ona prošlosezonskog doprvaka druge lige Opatije kod petoligaša Libertasa u Novskoj, kao i još jednog drugoligaša Karlovca 1919 kod petoligaša Bednje.

Ranije su mjesto u šesnaestini finala zbog koeficijenta uspješnosti u Kupu osigurali Dinamo, Hajduk, Rijeka, Slaven Belupo, Istra 1961, Osijek, Gorica, novi četvrtoligaš Šibenik, Lokomotiva, Rudeš, Varaždin, Oriolik, BSK Bijelo Brdo, Mladost Ždralovi, Bjelovar i Cibalia.

Parovi iduće faze natjecanja također se određuju putem sustava koeficijenata tako da prvi ide na najslabijega, drugi na 31. na ljestvici i tako dalje, a te bi se utakmice trebale igrati tijekom reprezentativne stanke 9. i 10. rujna, odnosno u rezervnom terminu 23. ili 24. rujna.

Pretkolo Hrvatskog kupa

  • Maksimir - Jadran-Poreč (26. kolovoza, 3-2)
  • Nehaj - Vukovar 1991 (26. kolovoza, 1-2)
  • Neretva - Zadrugar (27. kolovoza, 16.30)
  • Uljanik - Bjelovar (27. kolovoza, 16.30)
  • BSK Belica - Solin (27. kolovoza, 16.30)
  • Varteks - Moslavina (27. kolovoza, 16.30)
  • Radnik Križevci - DOŠK (27. kolovoza, 16.30)
  • Špansko - Gaj Mače (27. kolovoza, 16.30)
  • Zemunik - Kurilovec (27. kolovoza, 16.30)
  • Slavonija - Marsonia (27. kolovoza, 16.30)
  • Bednja - Karlovac 1919 (27. kolovoza, 16.30)
  • Jedinstvo DM - Dugo Selo (27. kolovoza, 16.30)
  • Bedem - Dinamo Predavac (27. kolovoza, 16.30)
  • Radnički Dalj - Graničar (27. kolovoza, 16.30)
  • Libertas - Opatija (27. kolovoza, 16.30)
  • Koprivnica - Pitomača (27. kolovoza, 16.30)

