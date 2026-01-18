Obavijesti

HNL se uskoro vraća u pogon! Evo tko je favorit za osvajanje

HNL se uskoro vraća u pogon! Evo tko je favorit za osvajanje
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon nastavka dvoboja Istre i Rijeke (20. siječnja), 19. će kolo otvoriti Varaždin i Gorica. Igraju i Lokomotiva protiv Vukovara, Rijeka protiv Slaven Belupa, Hajduk protiv Istre te Osijek protiv Dinama

Posljednja utakmica hrvatskog nogometnog prvenstva odigrana je 21. prosinca kada je Rijeka pobijedila Goricu. Natjecanje se nastavlja 20. siječnja nastavkom utakmice Istre 1961 i Rijeke na Aldo Drosini, a kladionice su postavile svoje tečajeve. 

GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening 02:22
GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Video: 24sata/pixsell

Dinamo je prvi favorit za naslov prvaka s koeficijentom 1,4. Drugi favorit je Hajduk s tečajem 3, a daleko iza je Rijeka s koeficijentom 85. Slijede Istra 1961 i Slaven Belupo s tečajem 200, na 250 je postavljen Varaždin, Lokomotiva je na 500, Gorica na 1500, a koeficijenti na trofej Osijeka i Vukovara iznose 2500. 

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon nastavka dvoboja Istre i Rijeke (20. siječnja), 19. će kolo 23. siječnja otvoriti Varaždin i Gorica. Igraju i Lokomotiva protiv Vukovara, Rijeka protiv Slaven Belupa, Hajduk protiv Istre te Osijek protiv Dinama. 

