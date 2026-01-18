Nakon nastavka dvoboja Istre i Rijeke (20. siječnja), 19. će kolo otvoriti Varaždin i Gorica. Igraju i Lokomotiva protiv Vukovara, Rijeka protiv Slaven Belupa, Hajduk protiv Istre te Osijek protiv Dinama
HNL se uskoro vraća u pogon! Evo tko je favorit za osvajanje
Posljednja utakmica hrvatskog nogometnog prvenstva odigrana je 21. prosinca kada je Rijeka pobijedila Goricu. Natjecanje se nastavlja 20. siječnja nastavkom utakmice Istre 1961 i Rijeke na Aldo Drosini, a kladionice su postavile svoje tečajeve.
Dinamo je prvi favorit za naslov prvaka s koeficijentom 1,4. Drugi favorit je Hajduk s tečajem 3, a daleko iza je Rijeka s koeficijentom 85. Slijede Istra 1961 i Slaven Belupo s tečajem 200, na 250 je postavljen Varaždin, Lokomotiva je na 500, Gorica na 1500, a koeficijenti na trofej Osijeka i Vukovara iznose 2500.
Nakon nastavka dvoboja Istre i Rijeke (20. siječnja), 19. će kolo 23. siječnja otvoriti Varaždin i Gorica. Igraju i Lokomotiva protiv Vukovara, Rijeka protiv Slaven Belupa, Hajduk protiv Istre te Osijek protiv Dinama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+