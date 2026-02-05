HNL se vraća na Gradski vrt! Vukovar dobio sve dozvole, evo kada će igrati prvu utakmicu...

Nakon višemjesečne sage, HNK Vukovar 1991 napokon je dobio svoj novi dom. Debitantsku sezonu u HNL-u nastavit će na kultnom stadionu Gradski vrt u Osijeku, a premijeru će imati već ove subote od 15 sati, kada im u goste u sklopu 21. kola stiže Istra 1961. Odluka je postala službena nakon što je Hrvatski nogometni savez izdao potrebnu dozvolu, čime je okončano neizvjesno razdoblje za klub iz grada heroja.

Pokretanje videa... 01:57 Sažetak utakmice Dinamo - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Želja vodstva vukovarskog prvoligaša za igranjem u Osijeku postojala je još od samog ulaska u elitni rang prošlog ljeta. Ipak, tadašnja pravila HNS-a bila su nepremostiva prepreka. Propozicije su nalagale da klub može prijaviti stadion udaljen najviše 30 kilometara od svog sjedišta, a udaljenost između Vukovara i Osijeka za nekoliko je kilometara prelazila tu granicu. Vukovarci su tako bili primorani pronaći alternativu u Vinkovcima, na stadionu Cibalije.

Vukovar i Varaždin sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Međutim, HNS je krajem prošle godine promijenio Pravilnik o licenciranju te povećao dopuštenu udaljenost na 50 kilometara, što je Vukovaru konačno otvorilo vrata Gradskog vrta. Cijeli proces finaliziran je ovog tjedna, nakon što su Vukovarci svoje prve dvije proljetne utakmice odigrali kao gosti na Maksimiru protiv Lokomotive i Dinama.

Neusporedivo bolji uvjeti i drastično manji troškovi

Odlazak iz Vinkovaca nije bio motiviran samo logističkim razlozima. Uvjeti na stadionu Cibalije bili su daleko od idealnih, a troškovi najma izrazito visoki. Klub je za samo devet odigranih domaćih utakmica platio oko 170 tisuća eura, dok su se ukupni troškovi za cijelu sezonu procjenjivali na vrtoglavih 800 do 900 tisuća eura. Uz to, brojne su se gostujuće momčadi, ali i sami domaćini, žalile na očajno stanje travnjaka, što je kulminiralo ozljedama nekoliko Dinamovih igrača. Vukovaru također nije bilo dopušteno korištenje glavne svlačionice niti treniranje na glavnom terenu.

Osijek: 29. kolo SuperSport HNL-a, Osijek - Lokomotiva | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Selidbom u Osijek, situacija se drastično mijenja. Prema neslužbenim informacijama, korištenje kompletnog kompleksa Gradskog vrta za ostatak sezone koštat će ih oko sto tisuća eura. Momčad trenera Silvija Čabraje imat će na raspolaganju sve svlačionice, kao i pomoćne terene za trening. Sam travnjak je, zahvaljujući kontinuiranom korištenju i brizi članica ŽNK Osijeka te djelatnika gradske tvrtke Sportski objekti, u vrlo dobrom stanju.

Posljednji korak prije službene potvrde odrađen je u srijedu, kada je na Gradskom vrtu odigrana kratka testna utakmica. Provjera VAR sustava, reflektora i općeg stanja stadiona zadovoljila je HNS-ovu komisiju, koja je potom izdala i službenu dozvolu. Iz kluba su se oglasili priopćenjem, zahvalivši na strpljenju i podršci.

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Dragi navijači i cijela nogometna javnosti, ovim putem vas obavještavamo da ćemo domaće utakmice drugoga dijela sezone SuperSport HNL igrati na stadionu Gradski vrt u Osijeku. Veselimo se novom poglavlju sezone, novom okruženju i vašoj glasnoj podršci koja je uvijek bila naša najveća snaga. Hvala vam na razumijevanju i strpljenju te posebna zahvala Gradu Osijeku i gradonačelniku Ivanu Radiću na iskazanoj podršci i gostoprimstvu. Vidimo se u Osijeku!

Klub je također potvrdio da sve godišnje ulaznice i akreditacije izdane na početku sezone ostaju važeće i na novom stadionu. Ovim potezom Osijek je postao grad s dva prvoligaša, a elitni rang hrvatskog nogometa vraća se na kultni stadion koji je desetljećima bio dom NK Osijeka.

Standings provided by Sofascore