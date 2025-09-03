Obavijesti

Sport

EVO GDJE GLASOVATI

HNL uveo promjene u izboru za najbolje pojedince mjeseca. Ovo su prvi nominirani za kolovoz

Piše Josip Tolić,
HNL uveo promjene u izboru za najbolje pojedince mjeseca. Ovo su prvi nominirani za kolovoz
Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

HNL nominirao najbolje za kolovoz! Dinamovci i hajdukovci u borbi za igrača mjeseca, dok treneri Dinama i Hajduka vode utrku za trenera! Glasujte do petka i sudjelujte u izboru

Po završetku prvih pet kola nove sezone HNL je objavio mjesečne nominacije za najboljeg igrača i trenera mjeseca, najljepši gol i obranu. Nagradu su uveli početkom prošle sezone, a sve je kulminiralo gala večeri s dodjelom za najbolje pojedince prošle sezone po njenom završetku u Zagrebu.

Sažetak Varaždin - Dinamo 01:41
Sažetak Varaždin - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Iz lige su uveli nekoliko promjena u odnosu na prošlu sezonu. Po 40 posto bodova nose glasovi žirija (predstavnici domaćih medija i analitičari), po 40 posto nose predstavnici klubova (kapetani i treneri), a glasovi publike na novoj specijaliziranoj web stranici 20 posto. Prošle je godine omjer bodova bio 40 posto žiri, a po 30 klubovi i publika.

Na web stranici shnlnagrade.hr, gdje se provodi glasovanje publike, dostupan je popis nominiranih pojedinaca u svakoj kategoriji, kao i isječci izabranih kandidata u kategorijama za gol i obranu mjeseca.

HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) 01:36
HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Za najboljeg igrača kolovoza nominirani su dinamovci Dion Drena Beljo i Sandro Kulenović, obojica su zabila po četiri gola (ali je Belji za gol u prosjeku trebalo 89 minuta, a Kulenoviću samo 20!), potom hajdukovci Rokas Pukštas (tri gola) i Fran Karačić (jedan gol) i Aleksa Latković iz Varaždina (dva gola).

Za najboljeg trenera mjeseca konkuriraju dvojica neporaženih, Mario Kovačević iz Dinama i Gonzalo García iz Hajduka, kao i Nikola Šafarić iz Varaždina. U konkurenciju za najljepši gol mjeseca su Iker Pozo, Gonzalo Villar, Mody Boune, Robin González i Latković, a za obranu mjeseca Marko Malenica, Martin Zlomislić (u dvije utakmice), Franko Kolić i Davor Matijaš.

Glasovati možete OVDJE do petka, 5. rujna.

