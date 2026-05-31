HNS dao licence za iduću sezonu HNL-a. Rudeš igra u Turopolju

Završila su licenciranja koja HNS daje klubovima za natjecateljsku 2026./27. godinu za Uefina klupska natjecanja, uključujući Uefina ženska klupska natjecanja, te natjecanje u HNL, Prvoj HNLŽ, Prvoj NL, i Drugoj NL. Hrvatski nogometni savez je kompletan popis objavio na službenim stranicama HNL-a.

Tako su Uefine licence dobili Dinamo, Hajduk, Gorica, Istra, Lokomotiva, Osijek, Rijeka, Slaven Belupo i Varaždin. U tom društvu nije novopečeni prvoligaš Rudeš. Što se tiče licenca za ženska Uefina natjecanja, to su dobili klubovi Agram, Dinamo, Hajduk i Međimurje.

Ono što se najviše pratilo u medijima je licenciranje za HNL. Naravno, svi klubovi koji su ostali u natjecanju dobili su licencu, dobio ju je i Rudeš koji će svoje domaće utakmice igrati na stadionu u Velikoj Gorici. Također, na popisu je i Vukovar koji je ispao iz lige, no on je dobio i licencu za Prvu NL. Vukovar će utakmice u drugom rangu natjecanja igrati na svom stadionu u Borovom Naselju. Napomena: Licenca za HNL vrijedi i za natjecanje u Prvoj NL.

