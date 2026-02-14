Obavijesti

HNS i Coca-Cola dogovorili novu suradnju: 'Ovaj dogovor će nam omogućiti dodatna ulaganja'

Piše Ivan Kužela,
HNS i Coca-Cola dogovorili novu suradnju: 'Ovaj dogovor će nam omogućiti dodatna ulaganja'
Foto: Iva Lulić/HNS

Jedan od najsnažnijih i najzvučnijih svjetskih brendova Coca-Cola potpisao je suradnju s HNS-om. Ugovor je potpisan na idućih pet godina, a nazočni su bili predsjednik HNS-a Marijan Kustić i izbornik Zlatko Dalić

Hrvatski nogometni savez dogovorio je suradnju s jednim od najpoznatijih osvježavajućih pića na svijetu Coca-Colom. Suradnju su potpisom ugovora dogovorili predsjednik HNS-a Marijan Kustić, generalni direktor Coca-Cola Adria Gjorgji Hristov i Amela Čengić, direktorica Odjela za marketing i komercijalnu izvrsnost Coca-Cole Hrvatska. 

Marijan Kustić | Video: Luka Safundžić/24sata

- Hrvatska reprezentacija najpoznatiji je hrvatski "proizvod" u svijetu, a Coca-Cola vjerojatno najpoznatiji svjetski brend pa smatram da smo dogovorili zaista globalno i snažno partnerstvo. Zahvaljujem gospodinu Hristovu i čelnim ljudima Coca-Cole u Hrvatskoj na iskazanom povjerenju te mi je drago zaželjeti Coca-Coli dobrodošlicu u hrvatsku nogometnu obitelj. Ova suradnja omogućit će nam dodatna ulaganja u razvoj nogometa na svim razinama, a putem Poweradea ćemo našim selekcijama omogućiti vrhunski izotonični sportski napitak za treninge i utakmice, objavio je HNS na službenoj stranici.

Foto: Iva Lulić/HNS

HNS-ovo službeno piće je Powerade koje spada pod Coca-Colinu grupaciju što znači da je ovaj dogovor proširenje već postojeće uspješne suradnje. Ugovor je u petak potpisan na pet godina u Vodicama, a nazočan je bio i izbornik reprezentacije Zlatko Dalić.

- Coca-Cola je već desetljećima ponosni sponzor FIFA Svjetskog prvenstva i UEFA Europskog prvenstva u nogometu, čime aktivno doprinosimo promicanju nogometa u cijelom svijetu. Iznimno smo ponosni što tu predanost proširujemo i na hrvatski nogomet potpisivanjem petogodišnjeg sponzorskog ugovora s Hrvatskim nogometnim savezom – krovnom organizacijom koja ima ključnu ulogu u razvoju nogometa u Hrvatskoj, izjavio je Hristov.

