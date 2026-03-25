HNS ipak udovoljio Riječanima: Pomaknuta je utakmica s Osijekom nakon kritika trenera

Promijenjen je termin utakmice 29. kola HNL-a između Rijeke i Osijeka na Rujevici. Umjesto u subotu 11. travnja, susret će se odigrati u nedjelju 12. travnja s početkom u 16 sati.

Do promjene je došlo zbog zgusnutog rasporeda Rijeke, koju četiri dana ranije očekuje polufinale Hrvatski nogometni kup protiv Slavena, također na Rujevici. Ovom odlukom Riječani su dobili dodatni dan odmora između kup-utakmice i prvenstvenog ogleda s Osijekom.

Istog dana u istom terminu igrat će i Varaždin protiv Slavena , dok će Hajduk i Gorica svoj susret odigrati u 18.30 sati.

Trener Rijeke Victor Sanchez već je ranije upozoravao na problem gustog rasporeda, ističući kako klub nema jednak tretman kao konkurenti.

- Nakon stanke igramo protiv Belupa u prvenstvu, pa u Kupu, a onda nas čeka Osijek. Tražili smo da se utakmica s Osijekom igra u nedjelju ili ponedjeljak, s obzirom na polufinale Kupa u srijedu.

- Dobili smo odgovor da je to 'nemoguće', iako su drugi klubovi, poput Dinama, znali igrati ponedjeljkom. Nije mi jasno kako nije moguće pomaknuti utakmicu sa subote na nedjelju da dobijemo dan odmora više.

Unatoč ranijim tvrdnjama o nemogućnosti promjene termina, nadležni su ipak reagirali i prihvatili zahtjev, pa će Rijeka u završnici sezone imati nešto povoljniji raspored dok se natječe na dva fronta.