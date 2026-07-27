HNS je za sve domaće lige uveo 11 pravila. Trojica sudaca 'out'

Proteklog vikenda u Velikoj Gorici elitna skupina sudaca imala je seminar u povodu početka sezone HNL-a koja počinje u petak utakmicom Dinama i Slavena Belupa na Maksimiru (20 sati). Trojac pritom neće krenuti u sezonu na terenu zbog ozljeda, radi se o Igoru Pajaču, Anti Čulini i Dariju Belu. Suci su se upoznali s novom VAR tehnologijom Hawk Eye, a preostalih osam u elitnoj skupini položili su fizičke testove spremnosti.

Predsjednik sudačke organizacije Bertrand Layec predstavio je i izmjene i dopune Pravila nogometne igre koja stupaju na snagu u svim domaćim natjecanjima, piše HNS. Koristila su se i na nedavnom Svjetskom prvenstvu i tiču se 11 odredbi kroz šest kategorija. Prenosimo ih u cijelosti.

Izmjene i dopune Pravila nogometne igre za sezonu 2026/27.

IFAB je za nadolazeću sezonu donio izmjene i dopune Pravila nogometne igre koje su fokusirane na suzbijanje krađe vremena, ubrzanja ritma igre i proširenje ovlasti VAR tehnologije. Neka od pravila daju sucima ovlasti kod puštanja prednosti i interpretacije disciplinskih mjera. Nova pravila stupaju na snagu i primjenjuju se u svim natjecanjima HNS-a od ove sezone.

Ograničenje vremena izvođenja prekida

- Unutar 5 sekundi igrač mora izvesti ubacivanje od trenutka kad kada je lopta spremna za igru

- Unutar 5 sekundi mora se izvesti udarac s vrata, igrač (vratar) ima 5 sekundi za uvođenje lopte u igru iz vratarevog prostora

Sankcije: prekoračenje ovih rokova rezultira dodjelom lopte suparničkoj momčadi.

Nova pravila za zamjene igrača

Uvedene su strože kontrole prilikom izmjena igrača kako bi se spriječilo odugovlačenje, pogotovo u završnicama utakmica.

- Pravilo 10 sekundi: igrač koji napušta teren mora priječi uzdužnu crtu unutar 10 sekundi od sučeva znaka za zamjenu, točnije kada se podigne ploča s brojevima za zamjenu igrača.

- Kazna za kašnjenje: Ako igrač ne napusti teren u tom roku, taj igrač i dalje mora napustiti teren za igru, no njegova momčad nastavlja igru s igračem manje sljedeću jednu minutu, nakon čega novi igrač može ući na teren za igru tek u sljedećem prekidu igre.

- Ako momčad vrši izmjenu više igrača, svaki igrač mora napustiti teren unutar 10 sekundi, od trenutka pokazivanja izmjene četvrtog suca ili sučevog znaka.

Proširene ovlasti VAR tehnologije

- Uz dosadašnje ovlasti kada VAR može intervenirati tijekom utakmice IFAB je ovlasti dopunio u sljedećim situacijama:

- Pogodak/nema pogotka

- Kazneni udarac/nema kaznenog udarca

- Izravni crveni karton (uključujući i očigledno pogrešnu drugu opomenu)

- Pogrešni incident, kada sudac opomene ili isključi pogrešnog igrača momčadi koja e skrivila prekršaj

- Očigledno pogrešno dosuđen udarac iz kuta, ako se odluka može promijeniti odmah i bez odgađanja nastavka igre

- Jasan prekršaj igrača napadačke momčadi prije nego je lopta u igri kod udarca iz kuta ili izvođenja slobodnih udaraca, kada prekršaj imaj jasan utjecaj na postignut pogodak, kazneni udarac ili disciplinsku kaznu (DOGSO, prekršaj izgledne prilike za postizanje pogotka ili sprječavanje obećavajuće prigode za postizanje pogotka, odnosno prekršaj za drugu opomenu.

U ovim situacijama, ako je postignut pogodak, VAR ima pravo intervenirati, te će pogodak, druga, opomena, isključenje ili kazneni udarac biti poništeni, a udarac se ponavlja. Ako se prekršaj nastavi nakon znaka i kada je lopta u igri, sudac će dosuditi prekršaj za obrambenu momčad.

Oprema igrača i nakit

- Nakit i sve što može biti opasno za igrače i suparničke igrače, i dalje mora biti uklonjeno i nije dozvoljeno, što je dužnost sudaca koji opremu pregledavaju prije početka utakmice i kod ulaska zamjenskih igrača.

Ono što je dozvoljeno jesu kožne ili gumene narukvice koje se moraju pričvrstiti ljepljivom trakom za ruke, te trake koje se nose za mjerenje količinu trčanja, te dodaci koji nisu opasni, a nalaze se na tijelu iz medicinskih razloga, no moraju biti pokriveni.

Disciplinske mjere i ponašanje

- Ublažavanje kazne za DOGSO (sprečavanje čistog pogotka): ako igrač napravi prekršaj za crveni karton (izvan kaznenog prostora) u čistoj situaciji za postizanje pogotka, ali sudac pusti prednost i napadačka momčad postigne pogodak, igrač prolazi bez disciplinske kazne (kartona) jer pogodak nije spriječen.

- Prednost kod nepropisnog prekida: sudac sada može pustiti prednost suparničkoj momčadi čak i ako je prekid (poput ubacivanja ili slobodnog udarca) izveden tehnički neispravno, a lopta je došla u posjed suparnika, te suparnička momčad u tom slučaju ostvaruje korist.

Ozljede i pružanje pomoći na terenu za igru

Pružanje pomoći na terenu za igru nije dozvoljeno, osim ako igrač nije teže ozlijeđen.

Sudac će igraču koji je potencijalno ozlijeđen ponuditi liječničku pomoć, te ako igrač prihvati pomoć, mora napustiti teren za igru i ostati izvan terena za igru najmanje jednu minutu. Taj se igrač u igru nakon toga može vratiti preko uzdužne crte na odluku suca ako je lopta u igri, a preko poprečne crte samo u prekidu igre.

Ozljede vratara, vratara i suigrača, dva igrača iste momčadi, igrača koji je pretrpio prekršaj kada je suparnik zaslužio disciplinsku mjeru, te potencijalni izvođač kaznenog udaraca koji je ozlijeđen, ne mora napuštati teren za igru, veće im se pomoć može pružiti na terenu za igru.