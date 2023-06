HNS kaznio Livaju: Propustit će Superkup protiv Dinama!

Freze, traktori i seoski putevi. Pi*ke šibenske, pi*ke šibenske, dobit ćete batine!, pjevala je Torcida nakon što je Hajduk 24. svibnja pobijedio Šibenik i osvojio Kup, a navijačima 'bilih' se u pjevanju ove pogrdne pjesme pridružio i kapetan Marko Livaja. U tom trenutku držao je megafon u ruci, nije poznato je li poveo navedenu pjesmu, ali ju je pjevao.

HNS je dan nakon incidenta pokrenuo disciplinski postupak protiv Marka Livaje, a disciplinskoj komisiji je trebalo više od mjesec dana da odluči o kazni. A nju smo konačno i doznali.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kako doznajemo, disciplinska komisija HNS-a kaznila je kapetana Hajduka jednom utakmicom neigranja i maksimalnom novčanom kaznom, a ona bi trebala iznositi 13 tisuća eura. To znači kako će najbolji igrač splitskog kluba propustiti utakmicu Superkupa protiv Dinama na Maksimiru koja se igra 15. srpnja. Težak je to udarac za Hajduk koji će bez svoje najveće zvijezde morati u pohod na prvi trofej u novoj sezoni.Splićani nisu najbolje prolazili u utakmicama bez svog najboljeg igrača, no bit će na raspolaganju treneru Ivanu Leki već sljedećeg tjedna kada Splićani opet gostuju kod Dinama.

O kazni je odlučila Disciplinska komisija HNS-a u sastavu Marko Smolek, Filip Glavaš, Krešimir Čurković, Josip Mađarić i Darko Banić. Podsjetimo, Marko Livaja u ovom slučaju nije recidivist, od njegove kazne zbog pjevanja "mrzim Dinamo, srpsko ime to", prošlo je više od 18 mjeseci što je i više od vremena kušnje koja se gleda po disciplinskom pravilniku HNS-a. Tada je kažnjen s 35 tisuća kuna, a sada je prošao još gore.

Oglasio se i Hajduk

Nakon što je HNS dan nakon finala Kupa pokrenuo postupak protiv Livaje zbog pjevanja pjesama koje potiču na mržnju i nasilje, ubrzo se oglasio i Hajduk koji je osudio ponašanje svog igrača i poručio da će klub kazniti prijestupe sukladnom disciplinskom pravilniku.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Uvredljivi navijački diskurs treba ostati na tribini, a svi akteri na sportskim terenima unatoč emocijama koje vladaju bi se morali izuzeti od istog. Sukladno događanjima nakon jučerašnje utakmice smatramo da je naš igrač Marko Livaja pogriješio što je pjevao pjesmu koja je izazvala povredu osjećaja ljubitelja sportskog rivala iz Šibenika kojima se ovim putem još jednom ispričavamo. Kao klub ćemo prema svim svojim igračima koji počine bilo kakav prijestup, kao i do sada, reagirati sukladno internom disciplinskom pravilniku, a iznos ćemo donirati našem Bilom srcu. S obzirom na razinu odgovornosti i utjecaja koje imamo prema javnosti, radit ćemo kontinuirano na tome da se takve stvari ne ponove - objavio je Hajduk.

Međutim, Hajduk u priopćenju ističe i dvostruke kriterije.

- Nažalost, ne možemo se ne osvrnuti na svojevrsno ignoriranje kada se stvari dogode suprotno, konkretno u slučaju poziva na smrt najboljeg igrača lige i hrvatskog reprezentativca. Diskurs u javnom prostoru nije bio toliko izražen ni primjetan, a izostale su reakcije odgovornih institucija koje su trebale stati u zaštitu. Postavlja se pitanje dvostrukih kriterija, a samim time i odgovornosti prema osobi koja svoju ljudskost, veličinu i igračku vrijednost svakodnevno pokazuje prema svima onima koje uveseljava pristupom, neumornim fotografiranjem i izvedbama na terenu. Marko Livaja je igrač i osoba sa svim svojim manama i vrlinama koje krase njegov identitet.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija

Istu pjesmu pjevali su i mladi Hajdukov talent Luka Vušković i trener golmana Tomislav Rogić po dolasku na Poljud. HNS je Vuškovića kaznio sa šest tisuća eura, a Rogić će morati platiti 5300.