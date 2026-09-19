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BORBA ZA TALENTA

HNS krenuo po sjajnog dragulja iz Njemačke? Želi ga 'preoteti'

Piše Luka Tunjić,
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HNS krenuo po sjajnog dragulja iz Njemačke? Želi ga 'preoteti'
Foto: Profimedia
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Ljetos je pridružen prvoj momčadi, s kojom ima važeći ugovor do ljeta 2029. godine. Štoviše, ovog je ljeta napravio i prve korake u Bundesligi

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Transfermarkt, njemačka stranica specijalizirana za nogometne transfere, piše kako bi Hrvatski nogometni savez mogao preoteti još jednog talentiranog nogometaša. Riječ je o Luci Franju Vozaru (19), velikom talentu novog njemačkog prvoligaša Schalkea, koji igra na poziciji zadnjeg veznog. Prema pisanju navedenog izvora, HNS želi priključiti Vozara mladoj reprezentaciji.

Riječ je o 19-godišnjaku koji se rodio u Njemačkoj, ali roditelji su mu Hrvati. Nogometni razvoj odvio mu se u Njemačkoj, točnije u Schalekovoj poznatoj akademiji Knappenschmiede. Bio je i kapetan U-19 momčadi u prošloj sezoni, koju je završio s 26 utakmica i devet golova te dvije asistencije kao zadnji vezni.

VfL Bochum - FC Schalke 04
Foto: Profimedia

Ljetos je pridružen prvoj momčadi, s kojom ima važeći ugovor do ljeta 2029. godine. Štoviše, ovog je ljeta napravio i prve korake u Bundesligi. Dobio je 16 minuta protiv moćnog Bayerna u remiju 0-0, a zanimljivo,

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