HNS krenuo po sjajnog dragulja iz Njemačke? Želi ga 'preoteti'

Transfermarkt, njemačka stranica specijalizirana za nogometne transfere, piše kako bi Hrvatski nogometni savez mogao preoteti još jednog talentiranog nogometaša. Riječ je o Luci Franju Vozaru (19), velikom talentu novog njemačkog prvoligaša Schalkea, koji igra na poziciji zadnjeg veznog. Prema pisanju navedenog izvora, HNS želi priključiti Vozara mladoj reprezentaciji.

Riječ je o 19-godišnjaku koji se rodio u Njemačkoj, ali roditelji su mu Hrvati. Nogometni razvoj odvio mu se u Njemačkoj, točnije u Schalekovoj poznatoj akademiji Knappenschmiede. Bio je i kapetan U-19 momčadi u prošloj sezoni, koju je završio s 26 utakmica i devet golova te dvije asistencije kao zadnji vezni.

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Ljetos je pridružen prvoj momčadi, s kojom ima važeći ugovor do ljeta 2029. godine. Štoviše, ovog je ljeta napravio i prve korake u Bundesligi. Dobio je 16 minuta protiv moćnog Bayerna u remiju 0-0, a zanimljivo,