HNS o Kovačićevoj večeri: Igrači su nakon utakmice bili slobodni

U ovom trenutku nemoguće je reći kada i gdje su zaraženi Kramarić i Budimir, no naglašavamo da su svi igrači i svi članovi stožera bili negativni na sva tri testiranja, poručili su iz HNS-a...

<p>Nakon što su se reprezentativci razišli i otišli svojim klubovima, u javnost je procurila priča kako je <strong>Mateo Kovačić (26) </strong>nakon poraza od Francuske organizirao večeru kako bi proslavio rođenje sina, a na njoj su bili i neki reprezentativci.</p><p>No na njoj nisu bili Ante Budimir i Andrej Kramarić koji su danas saznali kako su pozitivni na korona virus.</p><p>A iz HNS-a su nam poručili kako je okupljanje završilo nakon utakmice protiv Francuske i da igrači nakon toga mogu raditi što god žele. </p><p>- Što se eventualne večere tiče, okupljanje reprezentacije okončano je utakmicom protiv Francuske i igrači su nakon toga slobodni vratiti se u svoje klubove.</p><p>Također, iz Saveza su potvrdili da je i Andrej Kramarić pozitivan na virus, no naglasili su da su svi igrači bili negativni na tri testiranja koja su imali tijekom okupljanja.</p><p>- U ovom trenutku nemoguće je reći kada i gdje su zaraženi Kramarić i Budimir, no naglašavamo da su svi igrači i svi članovi stožera bili negativni na sva tri testiranja koje je reprezentacija imala tijekom prethodnog okupljanja, a koje je provodio službeni Uefin partner za testiranje, Synlab. Također, reprezentativci i stožer poštivali su sve propisane epidemiološke mjere. O situaciji su obaviješteni i klubovi naših reprezentativaca, kao i Francuski nogometni savez (FFF), a liječnička služba hrvatske reprezentacije je o pozitivnim testovima odmah obavijestila i nadležnu epidemiološku službu RH. Nadležna epidemiološka služba procijenila je kako reprezentativni suigrači Kramarića i Budimira te članovi stožera nisu bili rizični kontakti te da nije potrebno propisati obveznu samoizolaciju bilo kojem članu reprezentacije - stoji u HNS-ovu priopćenju...</p><p>Sve su mjere poduzete, no negdje je ipak 'procurilo', virus je ušao u hrvatske redove. Šteta, Ante Budimir ovih je dana trebao debitirati za Osasunu, dok Andrej Kramarić igra u sjajnoj formi i prvi je strijelac njemačke Bundeslige. I sada će obojica, jedno vrijeme, morati na 'čekanje'. Loše su ovo vijesti za same igrače, ali i hrvatski nogomet. Pitanje je kada će obojica biti na raspolaganju Zlatka Dalića, u kakvom stanju će stići na reprezentativno okupljanje u studenom.</p><p>Za sada su poznata tek dva imena naših zaraženih reprezentativaca, plašimo se da tu cijeloj priči neće biti kraj. I da ćemo do kraja dana ili najkasnije sutra saznati kako je još neki 'vatreni' popustio pod pritiskom korone. Za sada su to sve nagađanja, ali očito kako je korona ozbiljno zahvatila hrvatsku reprezentaciju.</p>