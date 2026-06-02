Obavijesti

Sport

Komentari 6
UHIĆEN DUŽNOSNIK DUGOG SELA

HNS o pokušaju podmićivanja suca: 'Nulta tolerancija na sve oblike korupcije i namještanja'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
HNS o pokušaju podmićivanja suca: 'Nulta tolerancija na sve oblike korupcije i namještanja'
Zagreb: Privođenje Lazara Darojkovića | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Član NK Dugog Sela uhićen zbog pokušaja podmićivanja suca! USKOK i HNS osudili korupciju. Dugoselci pobijedili Lučko 2-0, ali sada su pod lupom. Što će biti dalje

Admiral

Lazar Darojković, član izvršnog odbora Nogometnog kluba Dugog Sela, uhićen je u ponedjeljak zbog sumnje u pokušaj podmićivanja nogometnog suca, koji je inače policajac, na utakmici protiv Lučkog u Drugoj nogometnoj ligi koju je njegov klub dobio 2-0 i izborio ostanak u trećem razredu hrvatskog nogometa.

"Uhićenje i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Navedene radnje provode se na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost", obavijestio je Uskok.

Zagreb: Privođenje Lazara Darojkovića
Zagreb: Privođenje Lazara Darojkovića | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

O svemu se u utorak oglasio i HNS.

"Hrvatski nogometni savez upoznat je s informacijama o provođenju hitnih dokaznih radnji i uhićenja povezanog sa sumnjom na pokušaj utjecaja na službenu osobu uoči utakmice natjecanja pod ingerencijom HNS-a.  Hrvatski nogometni savez najoštrije osuđuje svaki oblik korupcije, nedopuštenog utjecaja na službene osobe ili bilo kakvo ponašanje koje narušava integritet nogometnih natjecanja. Za takve postupke nema i ne može biti opravdanja. Posebno ističemo kako je zaštita integriteta natjecanja jedan od temeljnih prioriteta Hrvatskog nogometnog saveza te izražavamo priznanje svakom pojedincu koji svojim odgovornim postupanjem pridonosi otkrivanju i sprječavanju mogućih nezakonitih radnji.

Hrvatski nogometni savez nastavit će pratiti razvoj ovog slučaja te će, nakon prikupljanja potrebnih informacija i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, nadležna tijela HNS-a postupiti u skladu s disciplinskim propisima HNS-a. HNS će nastaviti provoditi politiku nulte tolerancije prema svim oblicima korupcije i namještanja utakmica. Podsjećamo, Savez aktivno surađuje s Uefom i Fifom kroz programe zaštite integriteta natjecanja te provodi kontinuiranu edukaciju svih dionika hrvatskog nogometa o važnosti očuvanja integriteta natjecanja."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽIVO Transferi: Hit-igrač HNL-a ipak neće zaigrati za Hajduk, Liverpool ima novog trenera
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hit-igrač HNL-a ipak neće zaigrati za Hajduk, Liverpool ima novog trenera

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Prva tenisačica koja je povećala grudi pridružila se platformi za odrasle: 'Da, veće su, ali igram'
FOTO: IZAZVALA JE POMPU

Prva tenisačica koja je povećala grudi pridružila se platformi za odrasle: 'Da, veće su, ali igram'

Tenisačica Océane Dodin šokirala je svijet operacijom povećanja grudi! Prva aktivna igračica koja je to učinila izazvala je lavinu komentara i otvorila tabu temu prava sportašica na vlastito tijelo
IRON JOŠKO Kako će Gvardiol igrati sa šarafima u nozi? Evo što nam kaže poznati stručnjak
DR. NEMEC ZA 24SATA

IRON JOŠKO Kako će Gvardiol igrati sa šarafima u nozi? Evo što nam kaže poznati stručnjak

Joško Gvardiol se puno brže od očekivanog oporavio od teške ozljede i bit će spreman za Svjetsko prvenstvo. Otkrio je kako ima tri šarafa u nozi nakon operacije, a pitali smo dr. Borisa Nemeca hoće li mu to stvarati smetnje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026