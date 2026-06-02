HNS o pokušaju podmićivanja suca: 'Nulta tolerancija na sve oblike korupcije i namještanja'

Lazar Darojković, član izvršnog odbora Nogometnog kluba Dugog Sela, uhićen je u ponedjeljak zbog sumnje u pokušaj podmićivanja nogometnog suca, koji je inače policajac, na utakmici protiv Lučkog u Drugoj nogometnoj ligi koju je njegov klub dobio 2-0 i izborio ostanak u trećem razredu hrvatskog nogometa.

"Uhićenje i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. Navedene radnje provode se na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost", obavijestio je Uskok.

O svemu se u utorak oglasio i HNS.

"Hrvatski nogometni savez upoznat je s informacijama o provođenju hitnih dokaznih radnji i uhićenja povezanog sa sumnjom na pokušaj utjecaja na službenu osobu uoči utakmice natjecanja pod ingerencijom HNS-a. Hrvatski nogometni savez najoštrije osuđuje svaki oblik korupcije, nedopuštenog utjecaja na službene osobe ili bilo kakvo ponašanje koje narušava integritet nogometnih natjecanja. Za takve postupke nema i ne može biti opravdanja. Posebno ističemo kako je zaštita integriteta natjecanja jedan od temeljnih prioriteta Hrvatskog nogometnog saveza te izražavamo priznanje svakom pojedincu koji svojim odgovornim postupanjem pridonosi otkrivanju i sprječavanju mogućih nezakonitih radnji.

Hrvatski nogometni savez nastavit će pratiti razvoj ovog slučaja te će, nakon prikupljanja potrebnih informacija i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, nadležna tijela HNS-a postupiti u skladu s disciplinskim propisima HNS-a. HNS će nastaviti provoditi politiku nulte tolerancije prema svim oblicima korupcije i namještanja utakmica. Podsjećamo, Savez aktivno surađuje s Uefom i Fifom kroz programe zaštite integriteta natjecanja te provodi kontinuiranu edukaciju svih dionika hrvatskog nogometa o važnosti očuvanja integriteta natjecanja."