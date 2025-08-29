HNS objavio: Hrvatska će protiv Gibraltara igrati u Varaždinu...

Hrvatska nogometna reprezentacija uskoro kreće u rujanski ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. I dok je poznato da će Hrvatska Crnu Goru ugostiti na Maksimiru, u petak se saznalo gdje će "vatreni" ugostiti Gibraltar 12. listopada. Prije utakmice s Gibraltarom, izabranici Zlatka Dalića idu u goste Češkoj tri dana ranije.

Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvatski nogometni savez je na službenim stranicama potvrdio da će se utakmica između Gibraltara i Hrvatske odigrati na Gradskom stadionu u Varaždinu. Tu odluku je potvrdila i Uefa tako da će reprezentacija doći u grad Zlatka Dalića. I u Varaždinu će se očekivati da Hrvatska s lakoćom riješi tu utakmicu, kao što je to bilo i u prvoj utakmici.

Podsjetimo, Hrvatska je u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo ušla nešto kasnije zbog završnice Lige nacija. Vatreni su do sada odigrali dvije utakmice te na obje bili izrazito napadački raspoloženi. U prvoj utakmici teško je stradao Gibraltar, a naši su zabili sedam komada na gostujućem terenu. U drugoj utakmici je na Opus Arenu stigao nominalno najteži protivnik u skupini, Češka, ali je Hrvatska pokazala da u obzir dolazi samo direktan plasman pa su Česi kući otišli s "petardom" u mreži.