HNS odlučio: Dočeka 'vatrenih' bit će samo u jednom slučaju

Ma ne treba nam to, bilo je dočeka dosta. Neću se baviti time, tako smo se prije Argentine bavili dočecima. Pustite doček, kad se dogodi zlato, bit će sve spontano i tako je najljepše. Neću se baviti time, nije to bitna tema. Imali smo dva prelijepa dočeka. Ako bude zlato, OK, bit će spontano. Hvala na podršci u Hrvatskoj, opet je lijepa atmosfera i Hrvatska čini velike stvari.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka razveselio bolesnog dječaka Tina

Tako je Zlatko Dalić komentirao mogućnost da "vatreni" proslave novu medalju po povratku iz Nizozemske dan nakon pobjede u polufinalu. A takav stav dijele i u HNS-u.

Predsjednik Marijan Kustić obavijestio je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da će biti dočeka samo ako Hrvatska osvoji Ligu nacija! Ako "vatreni" izgube od Španjolske, igrači će otići na odmor, svatko svojim putem. Srebro nema potrebe slaviti jer se ne radi o Europskom ili Svjetskom prvenstvu, razmišljaju u savezu, no prvi međunarodni trofej ipak bi zaslužio doček.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Ako budu zlatni, na Trgu su u ponedjeljak oko 14 sati

Grad bi u slučaju dočeka preuzeo kompletnu organizaciju, i logistički i financijski dio. Avion s reprezentativcima kreće iz Rotterdama u ponedjeljak u 11 sati, u Zagrebu bi trebao biti oko 12.20.

Bude li ljudi na ulicama kao 2018. i 2022., a moglo bi biti i djece jer je prvi dan nakon završetka školske godine, igrači bi do Trga bana Jelačića putovali u otvorenom autobusu, u suprotnom bi to bio klasični.

U centru metropole "vatreni" bi mogli biti oko 14 sati, a doček bi mogao trajati oko sat vremena. Sve bi, kažu u savezu, trebalo biti spontano, no u Gradu već razmišljaju o tom scenariju jer neće biti jednostavno sve realizirati u samo 12-ak sati, od završetka finala do povratka reprezentacije.