Čak su i novinari američkog Foxa ostali impresionirani načinom na koji su u HNS-u školsku dvoranu pretvorili u prostoriju gdje će brojni mediji boraviti sljedećih dana i tjedana...
HNS oduševio američke medije: Hrvačka dvorana srednje škole postala sjajan medijski centar!
Hrvatska nogometna reprezentacija smjestila se u Alexandriji, a mi smo po prvi put ušli i u Episkopalnu srednju školu u kojoj se nalazi trening kamp "vatrenih". Cijelo zdanje izgleda impresivno i prostorano, tu će Dalićevi izabranici imati sjajne uvjete, u miru se pripremati za prvu utakmicu s Engleskom 17. lipnja.
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A danas smo po prvi put vidjeli i HNS-ov medijski centar, mjesto gdje će se svakodnevno održavati press-konferencije, poziciju gdje će hrvatski mediji u miru odrađivati svoj posao poslije presica i treninga. I svaka čast, HNS je opet otišao korak dalje, ovaj medijski centar doista izgleda sjajno.
Ni prije dvije godine nismo imali baš nikakvih primjedbi na medijski centar u njemačkom Neuruppinu uoči priprema za Europsko prvenstvo 2024., ali rekli bismo kako je ovo razina iznad. Čelnici HNS-a su hrvačku dvoranu Episkopalne srednje škole pretvorili u moderan medijski centar kojim su oduševljeni i domaći, američki mediji. A to nešto znači...
Internetska veza je savršena, dvorana je prostrana, a zidovi su preplavljeni velikim slikama "vatrenih". Tako tu možemo vidjeti zajedničku sliku Zlatka Dalića i Luke Modrića, Matea Kovačića i Joška Gvardiola, tu su još Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Mario Pašalić, Dominik Livaković...
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