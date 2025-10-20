Obavijesti

Sport

Komentari 1
FIFA NEUMOLJIVA

HNS opet plaća za utrčavanje navijača na teren. Tešku kaznu dobio za pirotehniku u Češkoj

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
HNS opet plaća za utrčavanje navijača na teren. Tešku kaznu dobio za pirotehniku u Češkoj
Prag: Atmosfera na tribinama tijekom susreta Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

HNS platio masnu kaznu. Fifa ga je opalila po džepu zbog navijača koji su se nepropisno ponašali u Pragu i Varaždinu

Disciplinska komisija međunarodne nogometne federacije Fife kaznila je Hrvatski nogometni savez zbog ponašanja dijela navijača na utakmicama protiv Češke u Pragu i Gibraltara u Varaždinu u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., objavio je HNS.

HNS je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 41.000 švicarskih franaka zbog neprimjerenog ponašanja dijela navijača (bacanje predmeta, paljenje pirotehničkih sredstava) na utakmici Češka - Hrvatska, odigranoj 9. listopada u Pragu.

HNS je kažnjen i iznosom od 7500 švicarskih franaka zbog neprimjerenog ponašanja dijela navijača (utrčavanje na teren za igru) poslije utakmice Hrvatska - Gibraltar, odigranoj 12. listopada u Varaždinu.

