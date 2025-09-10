Obavijesti

ODLAZI NAKON TRI GODINE

HNS ostao bez šefa sigurnosti. Jurica Jurjević podnio ostavku

Piše Tomislav Gabelić,
U Vodicama održana sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, nakon sjednice izjavu za medije dao Marijan Kustić | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Jurjević je tu funkciju obnašao od siječnja 2022. godine, nije poznat razlog njegova odlaska...

Hrvatska reprezentacija briljira u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Ima maksimalnih 12 bodova nakon četiri kola i mirno plovi prema Mundijalu koji će se sljedeće godine igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Atmosfera oko reprezentacije je fantastična, nikada nismo ovako dominirali u kvalifikacijama, ali stanje u HNS-u i nije baš tako bajno.

Posljednjih tjedana kolale su glasine kako Neven Šprajcer i Tomislav Svetina žele s vrha svrgnuti predsjednika Marijana Kustića, što su svi akteri kasnije demantirali, no došlo je do odlaska s jedne bitne funkcije.

Kako doznajemo, Jurica Jurjević podnio je ostavku s pozicije voditelja odjela za prevenciju, sigurnost i integritet HNS-a. Jurjević je tu funkciju obnašao od siječnja 2022. godine, nije poznat razlog njegova odlaska, kao niti gdje će nastaviti karijeru. 

Zagreb: Predsjednik Milanović odlikovao hrvatske nogometne reprezentativce
Zagreb: Predsjednik Milanović odlikovao hrvatske nogometne reprezentativce | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Srednju policijsku školu završio je 2001. godine na Policijskoj akademiji u Zagrebu, a 2002. godine započinje s radom u Upravi za posebne poslove sigurnosti gdje od 2006. godine radi na poslovima osiguranja domaćih i stranih visokih državnih dužnosnika u zemlji i inozemstvu. Uz posao, uspješno je završavio stručni studij Kriminalistike nakon čega se školuje na specijalističkom studiju Kriznog menadžmenta.

