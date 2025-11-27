Mi kao savez promoviramo vrijednosti obitelji i tome se u Uefi i Fifi dive. Bili smo prije nekoliko dana i u kampu, iznenadio sam se koliko je toga napravljeno, istaknuo je predsjednik Kustić
HNS otkrio koliko planira trošiti u 2026. godini. Svi će u HNL-u odsad morati ulagati u terene
Hrvatski nogometni savez podvukao je crtu na 2025. godinu redovnom skupštinom nešto ranije nego što to čini inače, i ima pregršt razloga za zadovoljstvo jer je A reprezentacija imala nikad bolje kvalifikacije za velika natjecanja, izravno se plasirala na Svjetsko prvenstvo 2026. Također, i U-21 selekciji ide dobro u kvalifikacijama za Euro, U-17 selekcija se vratila s prvog SP-a nakon deset godina izborivši nokaut-fazu, a nove generacije U-17 i U-19 selekcija prošle su u glavni dio kvalifikacija za europska prvenstva. Futsalsku reprezentaciju, pak, očekuje Europsko prvenstvo.
Pokretanje videa...
Marion Gavat, regionalna koordinatorica Fife za europske nogometne saveze, prenijela je čestitke Giannija Infantina za plasman na Mundijal u Sjevernoj i Srednjoj Americi, s obzirom na veličinu zemlje.
- Hrvatski nogomet snažno je predstavljen na međunarodnoj sceni, ne samo kroz rezultate selekcija, nego i angažman ljudi. Marijan Kustić imenovan je prošlog mjeseca u odbor za reprezentativna natjecanja Fife, a Tomislav Svetina u pravni odbor. Ti si odbori u dobrim rukama. Želim puno sreće Dinamu u utakmici Europske lige i Rijeci u Konferencijskoj ligi.
Jozef Kliment, Uefin savjetnik za nacionalne saveze, kazao je kako je Europski parlament usvojio povijesnu rezoluciju kojom štiti europska natjecanja tako da se u njih mogu plasirati klubovi samo na temelju plasmana u nacionalnim prvenstvima, i čestitao HNS-u na pokretanju gradnje nogometnog kampa u Velikoj Gorici.
- Čovjek se nikad ne može umoriti od uspjeha. Kad gledam izbornika Dalića i stručni stožer, sve što je napravio, to je uspješna familija. Čestitke na svemu što je napravio. Gdje je počelo? S Amerikom, dio vas je bio sudionik tog događaja 17. listopada 1990., a sad krećemo u Ameriku u drugom mandatu. Činite najbolje za Hrvatsku i kod kuće i u svijetu. Nadam se da će se uspjesi nastaviti ne samo u novoj godini, nego i u idućem mandatu - kazao je Mladen Vedriš, počasni predsjednik HNS-a.
Predsjednik Hajduka Ivan Bilić postao je novi skupštinar, kao i novi direktor Gorice Ilija Karamatić, a vratio se u ime Karlovačkog nogometnog saveza Neven Šprajcer. Nakon videosažetka uspjeha i događaja vezanima uz HNS u proteklih sedam mjeseci, Marijan Kustić stao je za govornicu.
- Čestitam Zlatku Daliću i Luki Modriću na najboljim kvalifikacijama u povijesti. Radujemo se izvlačenju 5. prosinca u Washingtonu. Pitaju nas što bismo htjeli, a bitno je da smo se plasirali. To je postalo normalno, ali ipak nije normalno, pogotovo ne s ovakvim rezultatom. Čestitam i svim ostalim izbornicima, ova je godina bila toliko uspješna. I Ivicu Oliću, Siniši Oreščaninu, Sretenu Ćuku i Marijanu Budimiru. Žao mi je da to zajedništvo nije okrunjeno pobjedom na jedanaesterce u zadnjoj utakmici, nismo imali sreće. Ali to je rezultat kontinuiteta saveza i čestitke na tome, kao i Stipi Pletikosi. Mi kao savez promoviramo vrijednosti obitelji i tome se u Uefi i Fifi dive. Bili smo prije nekoliko dana i u kampu, iznenadio sam se koliko je toga napravljeno. Ne bi toga bilo bez podrške Vlade i premijera Plenkovića, kao i drugima koji rade na tom projektu. Vidjeli smo najzanimljiviju završnicu HNL-a, a mi smo uspjeli dignuti vrijednost TV prava, dok drugdje padaju. Potičemo klubove da moraju ulagati u infrastrukturu, da su nam tereni kvalitetniji. Nažalost, ima sredina gdje su uvjeti nezadovoljavajući pa ima ozljeda, novim ugovorom rješavamo da klubovi imaju obvezu dio sredstava ulagaju u terene i to je jako dobro. Hvala i skupštinarima i želim puno sreće hrvatskim klubovima u Europi, da nas predstavljaju u najboljem svjetlu. Čestitam i Martinu Novoselcu na državnoj nagradi za sport Franjo Bučar - rekao je Kustić.
Financijski plan za 2026. godinu prošao je s četiri suzdržana glas i 63 za. Financijski planpredviđa ukupne prihode od 62.594.500 eura, ukupne rashode u iznosu od 54.196.400 eura te višak prihoda nad rashodima u iznosu od 8.398.100 eura. Usvojen je i program rada Hrvatskog nogometnog saveza za 2026. godinu.
Predstavnik Hrvatske udruge nogometni sindikat Miki Omaljev govorio je o problemima s kojima se susreću nogometaši, poput nemogućnosti igrača amatera da u zimskom prijelaznom roku promijene klub, problemima u ženskom nogometu poput gašenja ekipa Istre 1961, Šibenika, Zrinjskog Jurjevca, Marsonije, Inter Zaprešića i Vinogradara. Upozorio je da zapisnik skupštine ZNS-a nije dostavljen Gradskom uredu za opću upravu jer nije bio prisutan predstavnik nogometaša i nadao se da HNS neće nastaviti šutjeti po tom pitanju. Također, u nogometnom sindikatu žele smanjiti utjecaj kladionica na marketing saveza i naći neke nove modele financiranja.
- Nije bilo dvije minute, nego od toga. Iznijeli ste neke tekuće stvari koje se rješavaju. Hvala na onome što ste napravili dosad, svima na sjednici i radu - završio je Marijan Kustić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+