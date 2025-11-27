HNS otkrio koliko planira trošiti u 2026. godini. Svi će u HNL-u odsad morati ulagati u terene

Hrvatski nogometni savez podvukao je crtu na 2025. godinu redovnom skupštinom nešto ranije nego što to čini inače, i ima pregršt razloga za zadovoljstvo jer je A reprezentacija imala nikad bolje kvalifikacije za velika natjecanja, izravno se plasirala na Svjetsko prvenstvo 2026. Također, i U-21 selekciji ide dobro u kvalifikacijama za Euro, U-17 selekcija se vratila s prvog SP-a nakon deset godina izborivši nokaut-fazu, a nove generacije U-17 i U-19 selekcija prošle su u glavni dio kvalifikacija za europska prvenstva. Futsalsku reprezentaciju, pak, očekuje Europsko prvenstvo.

Pokretanje videa... 00:27 Atmosfera u Rijeci prije utakmice | Video: Mato Galić/24sata

Marion Gavat, regionalna koordinatorica Fife za europske nogometne saveze, prenijela je čestitke Giannija Infantina za plasman na Mundijal u Sjevernoj i Srednjoj Americi, s obzirom na veličinu zemlje.

- Hrvatski nogomet snažno je predstavljen na međunarodnoj sceni, ne samo kroz rezultate selekcija, nego i angažman ljudi. Marijan Kustić imenovan je prošlog mjeseca u odbor za reprezentativna natjecanja Fife, a Tomislav Svetina u pravni odbor. Ti si odbori u dobrim rukama. Želim puno sreće Dinamu u utakmici Europske lige i Rijeci u Konferencijskoj ligi.

Jozef Kliment, Uefin savjetnik za nacionalne saveze, kazao je kako je Europski parlament usvojio povijesnu rezoluciju kojom štiti europska natjecanja tako da se u njih mogu plasirati klubovi samo na temelju plasmana u nacionalnim prvenstvima, i čestitao HNS-u na pokretanju gradnje nogometnog kampa u Velikoj Gorici.

- Čovjek se nikad ne može umoriti od uspjeha. Kad gledam izbornika Dalića i stručni stožer, sve što je napravio, to je uspješna familija. Čestitke na svemu što je napravio. Gdje je počelo? S Amerikom, dio vas je bio sudionik tog događaja 17. listopada 1990., a sad krećemo u Ameriku u drugom mandatu. Činite najbolje za Hrvatsku i kod kuće i u svijetu. Nadam se da će se uspjesi nastaviti ne samo u novoj godini, nego i u idućem mandatu - kazao je Mladen Vedriš, počasni predsjednik HNS-a.

Slavlje nogometaša Hrvatske nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana na Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić postao je novi skupštinar, kao i novi direktor Gorice Ilija Karamatić, a vratio se u ime Karlovačkog nogometnog saveza Neven Šprajcer. Nakon videosažetka uspjeha i događaja vezanima uz HNS u proteklih sedam mjeseci, Marijan Kustić stao je za govornicu.

- Čestitam Zlatku Daliću i Luki Modriću na najboljim kvalifikacijama u povijesti. Radujemo se izvlačenju 5. prosinca u Washingtonu. Pitaju nas što bismo htjeli, a bitno je da smo se plasirali. To je postalo normalno, ali ipak nije normalno, pogotovo ne s ovakvim rezultatom. Čestitam i svim ostalim izbornicima, ova je godina bila toliko uspješna. I Ivicu Oliću, Siniši Oreščaninu, Sretenu Ćuku i Marijanu Budimiru. Žao mi je da to zajedništvo nije okrunjeno pobjedom na jedanaesterce u zadnjoj utakmici, nismo imali sreće. Ali to je rezultat kontinuiteta saveza i čestitke na tome, kao i Stipi Pletikosi. Mi kao savez promoviramo vrijednosti obitelji i tome se u Uefi i Fifi dive. Bili smo prije nekoliko dana i u kampu, iznenadio sam se koliko je toga napravljeno. Ne bi toga bilo bez podrške Vlade i premijera Plenkovića, kao i drugima koji rade na tom projektu. Vidjeli smo najzanimljiviju završnicu HNL-a, a mi smo uspjeli dignuti vrijednost TV prava, dok drugdje padaju. Potičemo klubove da moraju ulagati u infrastrukturu, da su nam tereni kvalitetniji. Nažalost, ima sredina gdje su uvjeti nezadovoljavajući pa ima ozljeda, novim ugovorom rješavamo da klubovi imaju obvezu dio sredstava ulagaju u terene i to je jako dobro. Hvala i skupštinarima i želim puno sreće hrvatskim klubovima u Europi, da nas predstavljaju u najboljem svjetlu. Čestitam i Martinu Novoselcu na državnoj nagradi za sport Franjo Bučar - rekao je Kustić.

Financijski plan za 2026. godinu prošao je s četiri suzdržana glas i 63 za. Financijski planpredviđa ukupne prihode od 62.594.500 eura, ukupne rashode u iznosu od 54.196.400 eura te višak prihoda nad rashodima u iznosu od 8.398.100 eura. Usvojen je i program rada Hrvatskog nogometnog saveza za 2026. godinu.

Predstavnik Hrvatske udruge nogometni sindikat Miki Omaljev govorio je o problemima s kojima se susreću nogometaši, poput nemogućnosti igrača amatera da u zimskom prijelaznom roku promijene klub, problemima u ženskom nogometu poput gašenja ekipa Istre 1961, Šibenika, Zrinjskog Jurjevca, Marsonije, Inter Zaprešića i Vinogradara. Upozorio je da zapisnik skupštine ZNS-a nije dostavljen Gradskom uredu za opću upravu jer nije bio prisutan predstavnik nogometaša i nadao se da HNS neće nastaviti šutjeti po tom pitanju. Također, u nogometnom sindikatu žele smanjiti utjecaj kladionica na marketing saveza i naći neke nove modele financiranja.

- Nije bilo dvije minute, nego od toga. Iznijeli ste neke tekuće stvari koje se rješavaju. Hvala na onome što ste napravili dosad, svima na sjednici i radu - završio je Marijan Kustić.