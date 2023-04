HNS otvorio teren s umjetnom travom za školarce u Osijeku

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Marijan Kustić (48) otvorio je u Osijeku novi teren s umjetnom travom na srednjoškolskom igralištu.

- Raduje me otvaranje umjetnog travnjaka u Osijeku, prekrasno je vidjeti ovoliki broj djece koja uživa u nogometu. To je ono što nas raduje i daje nam poticaj da i dalje ulažemo u nogometnu infrastrukturu širom Hrvatske. Znam koliko Grad Osijek izdvaja za sport i ulaže u infrastrukturu. Zato mi je iznimno drago da smo danas ovdje i da otvaramo još jedan teren s umjetnom travom, vjerujem da će netko od ove djece jednog dana dogurati i do A reprezentacije. Od srca zahvaljujem svima koji su radili na ovom projektu, Hrvatski nogometni savez i dalje će ulagati u infrastrukturu i otvarati nove terene u Osječko-baranjskoj županiji, ali i u cijeloj Hrvatskoj - rekao je prvi čovjek hrvatskog nogometa Marijan Kustić.

Foto: Ilustracija/Robert Anic/PIXSELL

Prvi čovjek krovne organizacije hrvatskog nogometa predvodio je delegaciju HNS-a, koju su činili i prvi dopredsjednik Ante Vučemilović Šimunović, član Izvršnog odbora Nenad Horvatić, ujedno i predsjednik komisije za infrastrukturu, glavni instruktor Petar Krpan, voditeljica infrastrukture Andrea Dokuš te operativni asistent u uredu predsjednika Blago Jakovljević.

Svečanom otvaranju prisustvovao je i osječki gradonačelnik Ivan Radić, koji je uoči svečanog otvaranja u svom uredu ugostio delegaciju HNS-a, u društvu člana Skupštine zajednice osječkog sporta Alena Nađsombata, pročelnika Upravnog odjela za financije i fondove EU-a Davida Krmpotića i direktora sportskih objekata Roberta Seligmana.

- Zahvaljujem Hrvatskom nogometnom savezu na čelu s predsjednikom Marijanom Kustićem na ovoj hvalevrijednoj donaciji. Na ovom se igralištu, popularnoj Srednjiki, okuplja najveći broj i djece i rekreativaca igrajući nogomet i košarku. Grad Osijek nastavlja ulagati u sport, prošle godine smo uveli stipendije za petu i šestu kategoriju sportaša i jedan smo od rijetkih velikih gradova koji plaća prijevoz svim sportašima mlađih uzrasta. Nastavit ćemo i u budućnosti raditi na poboljšanju infrastrukture i na ulaganju u mlađe kategorije, ali i na suradnji sa svim sportskim klubovima na području Grada Osijeka - rekao je osječki gradonačelnik Ivan Radić.

