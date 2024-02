HNS podignuo kaznene prijave zbog objava snimki iz VAR sobe. Počinitelja je otkrila IP adresa?

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Snimke su objavljene preko nekoliko kanala, a sad će vjerojatno pokušati doći do IP adrese s koje je skinut sadržaj. No, u današnje se vrijeme to može 'zamaskirati'

Kopiranje linka Hrvatski nogometni savez podnio je kaznenu prijavu općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu protiv još nepoznate osobe koja je snimke iz VAR sobe s utakmica HNL-a dala u javnost. Sad već bivši šef sudaca je na konferenciji za medije istaknuo da se zna tko je od ovlaštenih osoba imao pristup informacijama, ali ta jedna osoba iz HNS-a to nije napravila. - U HNS-u ima jedna osoba zna se kad je bila na serveru i skinula snimku, apsolutno je izuzeta iz mogućnosti. Svi ostali rade u Croatelu - rekao je tad Marić, a o svemu se oglasio i NK Rudeš: - Iako smo svjesni težine i odgovornosti koju imaju djelitelji pravde u puno navrata NK Rudeš je ukazivao i izražavao svoje nezadovodovljstvo i neslaganje sa sudačkim odlukama koje su u pravilu bile na štetu NK Rudeša i koje je u konačnosti priznala i sudačka komisija te se nadamo da su te greške doista bile samo plod sudačkog uvjerenja te očekujemo da će se kvaliteta suđenja podići na viši nivo i da će grešaka biti sve manje i manje a sve sa ciljem da se stekne povjerenje u djelitelje pravde .Istovremeno, ne podržavamo i ograđujemo se od “dilanja”snimki iz Var sobe te pokušaja manipuliranja i dovođenja u pitanje regularnost natjecanja i utrka za prvaka. KUSTIĆ JE PRIHVATIO Bruno Marić podnio ostavku na mjesto šefa sudačke komisije! Istraga je krenula, a Croatel je dostavio forenziku FTP servera HNS-u kako bi HNS mogao poduzeti daljnje potrebne radnje, odnosno uvidjeti s koje je IP adrese to preuzeto. "Smatramo da je nedopustivo da se snimke iz VAR sobe proslijeđuju bilo kome osim ovlaštenim stranama prema zaključenom ugovoru. Croatel snimke nije dostavio nikome pa tako ni navedenom portalu. Smatramo da nadležni trebaju utvrditi tko je i iz kojeg razloga navedenu snimku pustio", napisali su nam iz Croatela i dodali: Foto: Goran Stanzl/PIXSELL "Croatel profesionalno obavlja svoj posao za HNS i VAR od 2019. godine i potpuno neutralno pristupa svakoj utakmici. Ni u kojem slučaju nam nije u interesu utjecati na regularnost natjecanja." Snimke su u protekla dva dana objavili na Dalmatinskom portalu, Facebook stranici 'Dnevnik nervoznog Hajdukovca od rođenja' i na klupskoj televiziji Hajduka.