HNS pokrenuo postupak protiv Šikića i očekuje da se Hajduk ogradi od prijetnji navijača

Trude se ljudi u hrvatskom nogometu, u momčadi se uvode mladi igrači, sve je super. Osim suđenja! Ono odlazi u sasvim drugom pravcu. Počelo se totalno odvajati od nogometa. Ne sude ga ljudi koji poznaju nogomet, nego neki priučeni ljudi. Uspjeli su napraviti to da mi više ne znamo što je ruka unutar šesnaesterca, što je izvan, što je jedanaesterac, a što nije... VAR se koristi kako bi se još više oštetili neki klubovi. To je napravljeno namjerno! A kod nas se sudi kao da su suci likovi iz Alan Forda! Uzmi sirotinji da bi dao bogatima! To je prepoznatljivo načelo suđenja naših sudaca. Jednostavno, to nije podnošljivo. Vuče hrvatski nogomet unatrag.

Izjavio je to Lokomotivin direktor Božidar Šikić za Sportske novosti. I zbog te bi ga izjave mogli kazniti. Jer jednako kao što član nogometne obitelji HNS-a ne smije izjaviti da navija za neki klub u Europi protiv hrvatskog kluba, a baš je takva izjava stajala Roberta Jarnija pozicije izbornika U-17 reprezentacije, tako ni član obitelji ne smije kritizirati suce i tako produbljivati hajku i tenzije.

Šikić je član izvršnog odbora HNS-a i netko ga je prijavio te je HNS pokrenuo disciplinski postupak protiv njega. I Šikića bi to moglo stajati pozicije u IO-u.

Bruno Marić povukao se u zavjetrinu nakon burne srijede i četvrtka, kada su i on i njegova obitelj primili prijetnje i zbog toga je imao policijsku pratnju.

Torcida je na svom službenom profilu objavila jezivu fotografiju Brune Marića odrubljene glave, od koje se Hajduk nije ogradio niti je Lukša Jakobušić u svom javnom nastupu to osudio.

A HNS smatra da svaki klub odgovara za svoje navijače i morao bi reagirati kad oni izađu iz okvira navijačkog ponašanja.