Žestoki istup člana izvršnog odbora HNS-a: Sramote nas suci, a Lokomotivu tko je*e!

Božidar Šikić čelni je čovjek Lokomotive i član izvršnog odbora HNS-a. Već godinama radi sjajan posao u klubu s Kajzerice koji se ovog tjedna plasirao u polufinale Kupa nakon pobjede protiv Osijeka (1-0). Dok gotovo cijela hrvatska nogometna javnost priča o sucima i audiosnimkama iz VAR sobe koje su procurile u javnost, odlučio je i sam Šikić reći nešto na tu temu.

- Trude se ljudi u hrvatskom nogometu, u momčadi se uvode mladi igrači, sve je super. Osim suđenja! Ono odlazi u sasvim drugom pravcu. Počelo se totalno odvajati od nogometa. Ne sude ga nogometaši, ljudi koji poznaju nogomet, nego neki priučeni ljudi. A sve završava tako da smo mi nogometaši glupi, a oni pametni. Uspjeli su napraviti to da mi više ne znamo što je ruka unutar šesnaesterca, što je izvan, što je jedanaesterac, a što nije... Što god suci dosude, tumačenje Komisije jest u 99 posto slučajeva da je sudac bio u pravu - kazao je Šikić za Sportske novosti.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Smatra kako se VAR koristi kako bi se još više oštetili neki klubovi.

- To je napravljeno namjerno! A kod nas se sudi kao da su suci likovi iz Alan Forda! Uzmi sirotinji da bi dao bogatima! To je prepoznatljivo načelo suđenja naših sudaca. Jednostavno, to nije podnošljivo. Vuče hrvatski nogomet unatrag.

Požalio se i kako je Lokomotiva oštećena u posljednjih nekoliko utakmica. Smatra kako Mersinaj nije trebao dobiti crveni karton protiv Lokomotive, a mišljenja je i da su Osječani nezasluženo zaradili jedanaesterac protiv njih.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ako je u pet utakmica svaki put oštećena Lokomotiva, znači da to nije pošteno. Jer tko s oproštenjem j... Lokomotivu, ionako nema vojsku navijača, nikada nema frke, nitko se ne buni, sve je fino zagrebački, kulturno. Znaju suci da ih nitko neće maltretirati, da smo gospodski klub. Pa onda im je najlakše nas oštetiti. Pa gospodo, sudite pošteno ako ste pošteni. Mogao nas je sudac da smo izgubili od Osijeka ubiti za sljedećih pet kola, a mi se borimo za što bolju poziciju. Nije nam isto jesmo li četvrti, peti ili šesti. To nam je bitno, jer to mi je - novac.