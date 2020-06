HNS ponovno zatvara Poljud!

Hajduk je već odradio dvije utakmice bez gledatelja protiv Intera i Varaždina, a sad ga čeka nova, i to u ključnom derbiju protiv Osijeka ili Rijeke, koja je također kažnjena zatvaranjem tribine - zbog rasizma

<p>Ovaj četvrtak <strong>Hajduk</strong> bi trebao imati navijače na Poljudu nakon tri i pol mjeseca, a u goste mu dolazi <strong>Slaven Belupo</strong>. No tek što je odslužio kaznu od dvije utakmice bez gledatelja, splitski klub opet će morati igrati pred praznim tribinama!</p><p>HNS je kaznio Hajduk zbog incidenata Torcide na utakmici protiv <strong>Lokomotive</strong> prošlu nedjelju u Kranjčevićevoj. Nabrojali su u zapisniku tridesetak upaljenih pirotehničkih naprava, od čega dvije bačene na travnjak i neprimjerena skandiranja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prazne poljudske tribine</strong></p><p>Osim zatvaranja stadiona, Hajduk će morati platiti i 40.000 kuna, a Lokomotiva kao organizator 10.000 kuna. No kazna će vrijediti tek nakon isteka prava na žalbu od osam dana pa će Hajduk protiv Koprivničana imati navijače, a ne ukinu li mu kaznu, ona će vrijediti protiv <strong>Osijeka</strong> 5. srpnja (ako se ne budu žalili) ili <strong>Rijeke</strong> 19. srpnja (ako se budu žalili).</p><p>Kako god, velik je to udarac za momčad <strong>Igora Tudora</strong> koja se nakon dva poraza u nizu nalazi na petom mjestu i u jednome od tih derbija za Europu neće imati poznati huk s tribina.</p><p><strong>Rijeka</strong> je zbog hukanja navijača igraču Slavena <strong>Mateusu Limi</strong> u utakmici u Koprivnici prošli vikend kažnjena zatvaranjem sjeverne navijačke tribine i s 10.000 kuna.</p><p>Kazna neće vrijediti u ogledu protiv <strong>Gorice</strong> ovaj vikend, teško i protiv <strong>Dinama</strong> koji dolazi sljedeći 5. srpnja jer bi se Riječani mogli žaliti, a onda je prva iduća domaća ona protiv <strong>Istre</strong> u zadnjem kolu 25. srpnja. Slaven je zbog momčadskog prekršaja i previše žutih kartona kažnjen s 5000 kuna.</p><p><strong>Dinamo</strong> će zbog pirotehnike navijača na ogledu s <strong>Goricom</strong> platiti 10.000 kuna (desetak upaljenih pirotehničkih naprava i pet ubačenih), a Gorica 6000 kuna kao organizator.</p>