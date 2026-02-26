HNS potpisao rekordan ugovor!

Hrvatski nogometni savez (HNS) u četvrtak je produžio suradnju s Hrvatskim Telekomom i SuperSportom oko televizijskih i marketinških prava, novi ugovor vrijedi do 2031. godine i vrijedan je više od 60 milijuna eura.

Hrvatski Telekom tako je osigurao prava na prijenose utakmica HNL-a do 2031. godine, a dio sredstava bit će uložen i u nogometnu infrastrukturu u Hrvatskoj.

Zagreb: Potpisivanje ugovora o medijskim i marketinškim pravima Hrvatskog nogometnog saveza, SuperSporta i Hrvatskog Telekoma | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na svečanom potpisivanju bili su predsjednik HNS-a Marijan Kustić, glavni tajnik HNS-a Josip Tomaško, predsjednica uprave HT-a Nataša Rapaić, član Uprave HT-a Krešimir Madunović, član Uprave SuperSporta Goran Đurić i član Uprave SuperSporta Radim Haluza.

- Ovo je nešto posebno. Četiri godine su jako brzo prošle i kad smo prvi ugovor potpisivali zaista je bilo posebno. Iznos koji klubovi dobivaju je velik i to je sjajno. Najviše pamtim završnicu prošle sezone u kojoj su tri kluba mogli biti prvaci u zadnjem kolu. HT je našao rješenje da se sve tri utakmice prenose istovremeno, SuperSport je omogućio onaj famozni helikopter i to sve skupa je bilo fenomenalno. Cijela Hrvatska je bila uz male ekrane i to je pobjeda svih nas zajedno - rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

- HNS je dosad puno ulagao u insfrastrukturu, a ovaj ugovor će dodatno ubrzati procese zamjene travnjaka i svega ostalog. Svi smo svjesni da bez prave infrastrukture ne možemo globalni biti važni. Sama promjena travnjaka nije samo tehničko i estetsko pitanje nego i pitanje veće kvalitete nogometa, aktraktivnosti natjecanja, ali i smanjenju broja ozljeda - dodao je glavni tajnik HNS-a Josip Tomaško.

Zagreb: Potpisivanje ugovora o medijskim i marketinškim pravima Hrvatskog nogometnog saveza, SuperSporta i Hrvatskog Telekoma | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Mi smo dugogodišnji partner HNS-a i vrlo smo zadovoljni tom suradnjom, nadam se i HNS. Za nas je to 'win-win' suradnja i drago nam je što taj sadržaj nudimo našim korisnicima, a vjerujem da radimo i na poboljšanju atraktivnosti tog sadržaja kroz razne emisije. Veselimo se daljnjoj suradnji - naglasila je Rapaić.