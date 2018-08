HNS potvrdio da razmišljaju o izgradnji stadiona kraj Arene

Iz HNS-a su za N1 potvrdili da se razgovaralo na temu gradnje nacionalnog stadiona u zagrebačkom Blatu što je danas rekao i gradonačelnik Milan Bandić.

Dosad je bilo najava da bi stadion mogao biti sagrađen u Velikoj Gorici, Vukovaru, a spominjala se i obnova Poljuda, koji bi služio kao nacionalni stadion. Više riječi o tome bit će na sljedećim sastancima u Hrvatskom nogometnom savezu.

Na tu temu s gradonačelnikom Milanom Bandićem razgovarao je novinar N1 portala Ivan Hrstić.

Ne bi li bilo bolje da se nacionalni stadion gradi u Blatu, umjesto da se ruši pola Velesajma, pitam Bandića. Čitate mi misli, nisam toliko bedast da rušim Velesajam, gradit će se u Blatu, preko puta Arene, s novim rotorom definirat će ulaz u Zagreb, odgovara on! #n1info pic.twitter.com/G6PGwj6m88 — ivan hrstic (@ihrstic) 3. kolovoza 2018.

- Riješit ćemo lokaciju stadiona u Blatu, pored dječje bolnice. Ne govorim uvijek sve, nešto i sačuvam. Lokacija stadiona će biti južno od Save, kao što sam i rekao. Blato je, da ne ulaze ljudi u grad, fenomenalan izbor. Nacionalni stadion će biti u Zagrebu. 2021. je stadion na Blatu. Nitko nema mogućnost da se to napravi osim Zagreba. Nacionalni stadion nećemo davati privatnim investitorima. Zagreb je metropola i on to mora imati - rekao je Bandića, a sada, čini se, ima i podršku HNS-a.