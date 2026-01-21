Svjetsko prvenstvo "vatreni" otvaraju protiv Engleske 17. lipnja, šest dana nakon toga igraju protiv Paname, a treće kolo protiv Gane na rasporedu je 27. lipnja
HNS potvrdio: Hrvatska protiv Slovenije uoči Mundijala 2026.!
Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će prijateljsku utakmicu protiv Slovenije 7. lipnja u Varaždinu, objavio je HNS. Bit će to posljednja provjera "vatrenih" uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo.
- Slovenija je naš čest i uvijek težak protivnik, vjerujem da će biti ozbiljan test za našu reprezentaciju, kao i da će publika u Varaždinu na najbolji mogući način, u jednoj pozitivnoj i vedroj atmosferi, ispratiti Vatrene na Svjetsko prvenstvo - rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.
Podsjetimo, Hrvatska će igrati protiv Kolumbije 26. ožujka, a pet dana kasnije protiv Brazila u Orlandu. Nakon toga slijedi ogled s Belgijom na Rujevici 2. lipnja, a pet dana kasnije dvoboj protiv Slovenije u Varaždinu.
