HNS potvrdio: Hrvatska protiv Slovenije uoči Mundijala 2026.!

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će prijateljsku utakmicu protiv Slovenije 7. lipnja u Varaždinu, objavio je HNS. Bit će to posljednja provjera "vatrenih" uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

- Slovenija je naš čest i uvijek težak protivnik, vjerujem da će biti ozbiljan test za našu reprezentaciju, kao i da će publika u Varaždinu na najbolji mogući način, u jednoj pozitivnoj i vedroj atmosferi, ispratiti Vatrene na Svjetsko prvenstvo - rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, Hrvatska će igrati protiv Kolumbije 26. ožujka, a pet dana kasnije protiv Brazila u Orlandu. Nakon toga slijedi ogled s Belgijom na Rujevici 2. lipnja, a pet dana kasnije dvoboj protiv Slovenije u Varaždinu.

Svjetsko prvenstvo "vatreni" otvaraju protiv Engleske 17. lipnja, šest dana nakon toga igraju protiv Paname, a treće kolo protiv Gane na rasporedu je 27. lipnja.