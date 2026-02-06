David Vujević igra za Zurich na poziciji stopera, za njegove usluge interes su pokazali Torino i Parma, prema Transfermarktu vrijedi 500.000 eura, a za švicarski klub je devet puta zaigrao u prvenstvu
HNS radi na 'otmici' velikog talenta švicarskog nogometa!
Hrvatski nogometni savez u novoj je velikoj akciji. Želi Švicarskoj "uzeti" Davida Vujevića, 19-godišnjeg stopera Zuricha koji ima švicarsko i hrvatsko državljanstvo, prenose Sportske novosti.
HNS se trudi da Vujević odabere Hrvatsku i krene nastupati za naše selekcije, prenio je švicarski Sky Sport. Pregovori stopera i HNS-a već su u poodmakloj fazi, navode.
Ipak, Švicarci se trude da ipak ne dođe do "preotimanja" talentiranog stopera, što im se znalo događati u prošlosti.
"Čvrst, zreo i pun potencijala za daljnji razvoj", opisuju Švicarci Vujevića, koji je ove sezone za Zurich odigrao devet utakmica u švicarskom prvenstvu, a prema Transfermarktu vrijedi 500.000 eura.
Za njegove usluge interes su pokazali Torino i Parma, dok i grčki PAOK prati razvoj situacije.
