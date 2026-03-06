Obavijesti

HNS suspendirao žensku ekipu Hajduka! Razlog je nevjerojatan

Piše Tomislav Gabelić, Petar Božičević,
Osijek: Utakmica ŽNK Osijek – ŽNK Hajduk Split | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ženska nogometna ekipa Hajduka bilježi sjajne rezultate ove sezone. Hajdučice su prve u ligi s 31 bodom nakon 12 kola, ali stigla im je nezgodna odluka HNS-a

Naime, Hrvatski nogometni savez je suspendirao Hajduk do daljnjega zbog dugovanja prema službenim osobama, odnosno delegatima i sucima, stoji u službenom glasniku HNS-a

"ŽNK HAJDUK SPLIT – S obzirom da klub ponovo nije izvršio obavezu podmirenja troškova sucima i delegatima (prema Odluci Disciplinskog suca objavljenoj u Glasniku br.03 od 25. 02. 2026. godine), temeljem članka 92 i 94 DP HNS-a klubu se izriču slijedeće disciplinske mjere:

1. Novčana kazna u iznosu od 200,00 Eura (klub je kaznu dužan platiti u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti Odluke)

2. SUSPENZIJA SENIORSKOJ EKIPI koja stupa na snagu 06. 03. 2026. godine Klubu će se Odluke o kaznama sa pisanim obrazloženjem dostaviti na službenu e-mail adresu', stoji u glasniku. 

Osijek: Utakmica ŽNK Osijek – ŽNK Hajduk Split
Osijek: Utakmica ŽNK Osijek – ŽNK Hajduk Split | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ipak, kako doznajemo, problemi s dugovanjima su riješeni i u ponedjeljak bi se suspenzija trebala skinuti. Iduću utakmicu bi ŽNK Hajduk trebao igrati protiv Međimurja 15. ožujka, a ako se dugovanja ne podmire do 13. ožujka, utakmica će biti registrirana 3-0 za Međimurje. 

Bitno je za naglasiti da je klub osnovan kao ŽNK Marjan, a prije nekoliko godina su potpisali suradnju s Hajdukom. ŽNK Hajduk je odvojeni pravni subjekt s Hajdukom, a radi se o suradnji u kojoj ŽNK Hajduk ima svoja tijela uprave, odvojene od Hajduka. 

