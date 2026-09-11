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HNS za 24sata objasnio zašto se nisu mogle vidjeti kazne iz 1. kola HNL-a. Razlog je bizaran!

Piše Mato Galić, Luka Tunjić,
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HNS za 24sata objasnio zašto se nisu mogle vidjeti kazne iz 1. kola HNL-a. Razlog je bizaran!
Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo je dobio 7500 eura kazne zbog korištenja pirotehnike na Maksimiru 31. srpnja protiv Slaven Belupa, dok je Hajduk dobio dvostruko veću kaznu za isti prekršaj

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Na adresu redakcije 24sata stigle su poruke naših čitatelja koji su poručili kako Hrvatski nogometni savez, pomalo bizarno, još uvijek nije objavio odluke discplinske komisije za prvo kolo HNL-a, iako je to učinio za ostalih pet kola dosadašnjeg tijeka sezone.

Tim smo povodom poslali službeni upit na HNS-ovu adresu, a odgovor Saveza pomalo je nevjerojatan. Prenosimo ga u cijelosti:

"Poštovani, odluke disciplinskog suca HNL-a o kaznama za 1. kolo lige bile su donesene 5. kolovoza i objavljene 7. kolovoza, ali nisu bile vidljive na našoj web stranici uslijed nedodijeljenog područja iste vijesti unutar našeg sustava," poručili su iz Saveza.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Iskoristimo onda ovu priliku i da prenesemo kazne iz već davno odigranog prvog kola. Dinamo je dobio 7500 eura kazne zbog korištenja pirotehnike na Maksimiru 31. srpnja protiv Slaven Belupa, dok je Hajduk dobio dvostruko veću kaznu za isti prekršaj zbog susreta protiv Varaždina u kojem su "bijeli" bili gostujuća momčad.

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