HNS za zelenim stolom odlučio putnika u HNL? Evo tko je dobio licenciju i tko će se morati žaliti

Kraj travnja znači i objavu licencija za prva tri ranga hrvatskog nogometa za iduću sezonu u prvom stupnju. Tko je dobio zeleno, a tko crveno svjetlo? I ovaj put neki će klubovi strepiti do odluke žalbene komisije krajem svibnja. Za razliku od prošle godine, kad je veliki upitnik lebdio nad Šibenikom, ovaj put nema prvoligaša kojem je upitna licencija za iduću sezonu. Dobili su ih svih deset aktualnih klubova Lige 10, ali i vodeći drugoligaš Rudeš, koji bi utakmice trebao igrati u Velikoj Gorici.

Ipak, licenciju u prvom stupnju nisu dobile ni Sesvete ni Cibalia, i to ni za Prvu ni za Drugu nogometnu ligu. Licenciju za HNL je tražilo Dugopolje, ali je nije dobilo. Ipak, jest za Prvu NL. Sesvećani su pritom zakasnili poslati molbu za licenciju za HNL na vrijeme, ali se na tu odluku mogu žaliti. Ako ova odluka ostane u drugom stupnju, Rudeš će izboriti HNL neovisno o stanju na tablici. Od drugoligaša su u problemu i Karlovac i Jarun, koji nisu dobili licenciju ni za jedan od prva tri stupnja, a od trećeligaša vise Uljanik, Radnik Križevci i Varteks.

Od klubova je HNS tražio ispunjavanje uvjeta u šest područja: sportski, kriteriji društvene odgovornosti i održivosti okoliša, infrastrukturni, kriteriji administracije i stručnog osoblja, pravnih i financijskih kriterija, te za svako od prije spomenutih natjecanja dobiti odgovarajuću licencu, tj. Uefinu licenciju, licencu za Uefina ženska klupska natjecnaja, odnosno licenciju za HNL, Prvu NL, Prvu HNLŽ i/ili Drugu NL, objavio je HNS.

Uefine licencije za 2026./27.

1 GNK DINAMO, Zagreb

2 HNK GORICA s.d.d., Velika Gorica

3 HNK HAJDUK s.d.d., Split

4 NK ISTRA 1961 s.d.d., Pula

5 NK LOKOMOTIVA, Zagreb

6 NK OSIJEK s.d.d., Osijek

7 HNK RIJEKA s.d.d., Rijeka

8 NK SLAVEN BELUPO, Koprivnica

9 NK VARAŽDIN s.d.d., Varaždin

Licencije za Uefina ženska klupska natjecanja 2026./27.

1 ŽNK HAJDUK, Split

Licencije za HNL za 2026./27.

1 GNK DINAMO, Zagreb

2 HNK GORICA s.d.d., Velika Gorica

3 HNK HAJDUK s.d.d., Split

4 NK ISTRA 1961 s.d.d., Pula

5 NK LOKOMOTIVA, Zagreb

6 NK OSIJEK s.d.d., Osijek

7 HNK RIJEKA s.d.d., Rijeka

8 NK RUDEŠ, Zagreb

9 NK SLAVEN BELUPO, Koprivnica

10 NK VARAŽDIN s.d.d., Varaždin

11 HNK VUKOVAR 1991 s.d.d., Vukovar

Licencije za Prvu NL za 2026./27.

1 NK BSK, Bijelo Brdo

2 NK CROATIA, Zmijavci

3 NK DUBRAVA TIM KABEL, Zagreb

4 NK DUGOPOLJE, Dugopolje

5 NK HRVACE, Hrvace

6 NK HRVATSKI DRAGOVOLJAC, Zagreb

7 NK JADRAN-LP, Ploče

8 NK KUSTOŠIJA, Zagreb

9 NK LUČKO, Zagreb

10 NK MLADOST ŽDRALOVI, Bjelovar

11 NK OPATIJA, Opatija

12 HNK ORIJENT, Rijeka

13 HNK SEGESTA, Sisak

14 NK SOLIN, Solin

15 NK USKOK, Klis

Licencije za Prvu HNLŽ za 2026./27.

1 HNK GORICA s.d.d., Velika Gorica

2 ŽNK HAJDUK, Split

3 ŽNK MARSONIA, Slavonski Brod

4 ŽNK MEĐIMURJE, Čakovec

Licencije za Drugu NL za 2026./27.

1 NK BJELOVAR, Bjelovar

2 NK DUGO SELO, Dugo Selo

3 HNK ĐAKOVO CROATIA, Đakovo

4 NK GRANIČAR ĐURĐEVAC, Đurđevac

5 NK GROBNIČAN, Čavle

6 NK INKER, Zaprešić

7 NK JUNAK, Sinj

8 NK NERETVA, Metković

9 NK TRNJE, Zagreb

10 HNK ZADAR, Zadar

11 NK ZAGORA, Unešić

12 NK ZAGOREC, Krapina

NK Sesvete - odbačen zahtjev za proširenje molbe za Licencu za HNL od 1.4.2026. jer je podnesen izvan roka propisanog Pravilnikom

ŽNK Lio, Osijek - odbačena molba za Licencu za prvu HNLŽ kao nedopuštena jer nisu ispunjeni uvjeti iz Članka 13. Pravilnika (pravilo “dvije godine”)

*HNK Cibalia s.d.d. odustao od Molbe za UEFA Licencu

*HNK Đakovo odustao od Molbe za Licencu za Prvu NL

*NK Dubrava Tim Kabel odustao od Molbe za Licencu za HNL

*HNK Orijent odustao od Molbe za Licencu za HNL