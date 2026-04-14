Hoće li Beljo nadmašiti rekord Eduarda? Na dobrom je putu...

Dinamo je na dobrom putu da osvoji 26. naslov hrvatskog prvaka, a Dion Drena Beljo (24) dobit će nagradu za najboljeg strijelca lige. Zabio je čak 25 golova u 29 odigranih kola, a rekord Eduarda Da Silve čini se oborivim.

Naime, popularni Dudu zabio je 34 gola u sezoni 2006./07. i to je rekordan broj golova u HNL-u, a Dinamova "devetka" u ovom ritmu bi mogla nadmašiti taj učinak. Do te sezone je rekorder bio Goran Vlaović s 29 golova u sezoni 1993./94.

Naime, Beljo je u zadnje četiri prvenstvene utakmice zabio 11 golova i dodao dvije asistencije! Hat-trick je zabio Slaven Belupu, Lokomotivi i Vukovaru, a još dva gola dodao je Osijeku. U međuvremenu je raspoložen bio i u Kupu, gdje je zabio i asistirao protiv Gorice.

Dinamo će do kraja sezone igrati doma protiv Rijeke, Varaždina, Hajduka i Lokomotive, a u goste ide Istri, Gorici i Slavenu. Belji treba devet golova da izjednači rekord Eduarda, a 10 da ga prestigne. U ovom ritmu iz posljednje četiri utakmice, vrlo je realno da dobijemo novog rekordera.

Ukupno je Beljo ove sezone zabio 32 gola i dodao šest asistencija u 40 utakmica.