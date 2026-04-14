NEVJEROJATNA FORMA

Hoće li Beljo nadmašiti rekord Eduarda? Na dobrom je putu...

Piše Petar Božičević,
Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Beljo je u zadnje četiri prvenstvene utakmice zabio 11 golova i dodao dvije asistencije! Hat-trick je zabio Slaven Belupu, Lokomotivi i Vukovaru, a još dva gola dodao je Osijeku

Dinamo je na dobrom putu da osvoji 26. naslov hrvatskog prvaka, a Dion Drena Beljo (24) dobit će nagradu za najboljeg strijelca lige. Zabio je čak 25 golova u 29 odigranih kola, a rekord Eduarda Da Silve čini se oborivim. 

Naime, popularni Dudu zabio je 34 gola u sezoni 2006./07. i to je rekordan broj golova u HNL-u, a Dinamova "devetka" u ovom ritmu bi mogla nadmašiti taj učinak. Do te sezone je rekorder bio Goran Vlaović s 29 golova u sezoni 1993./94. 

Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Naime, Beljo je u zadnje četiri prvenstvene utakmice zabio 11 golova i dodao dvije asistencije! Hat-trick je zabio Slaven Belupu, Lokomotivi i Vukovaru, a još dva gola dodao je Osijeku. U međuvremenu je raspoložen bio i u Kupu, gdje je zabio i asistirao protiv Gorice. 

Dinamo će do kraja sezone igrati doma protiv Rijeke, Varaždina, Hajduka i Lokomotive, a u goste ide Istri, Gorici i Slavenu. Belji treba devet golova da izjednači rekord Eduarda, a 10 da ga prestigne. U ovom ritmu iz posljednje četiri utakmice, vrlo je realno da dobijemo novog rekordera. 

Dinamo i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ukupno je Beljo ove sezone zabio 32 gola i dodao šest asistencija u 40 utakmica. 

Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno
FOTO: OTKRILA JE DOJMOVE

Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američki model Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a 'Benz' je već ljubio druge
FOTO Tko je misteriozna žena najboljeg na svijetu? Ni suigrači nisu znali da se vjenčao...
RIJETKO JE U JAVNOSTI

FOTO Tko je misteriozna žena najboljeg na svijetu? Ni suigrači nisu znali da se vjenčao...

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora

