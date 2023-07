Hoće li Brozovićev transfer utjecati i na reprezentaciju? Evo tko će ga dočekati u Al-Nassru

Kod njega nećete vidjeti neki čarobni dribling ili atraktivan potez od kojeg ćete pasti na stražnjicu. Rijetko će zabijati golove i donositi pobjede, ali on je jedan od onih bez kojeg klubovi ne mogu. Dirigent koji upravlja orkestrom. Nekad izgleda kao da može igrati tri utakmice u komadu pa nakon toga malo se rastrčati do hotela, a kada je lopta kod njega u nogama, kao da je u sefu. Igrač od neprocjenjive važnosti za svaku momčad.

Marcelo Brozović bio je dugogodišnji dirigent Interove igre i jedan od najzaslužnijih za klupske trofeje proteklih godina. Ponajbolji zadnji vezni na svijetu, igrač koji je s Hrvatskom osvojio svjetsko srebro i broncu i u svojim redovima rado bi ga htjeli.vidjeti najbolji europski klubovi. No, na vrhuncu karijere odlučio je otići u zemlju koja je posljednjih mjeseci postala obećana zemlja za brojne nogometaše. Izabrao je Al-Nassr pored Barcelone.

Foto: ROBERT MICHAEL/DPA

Saudijska Arabija pojačala je u brzinu više i prethodnih tjedana marljivo radi na dovođenju nogometnih zvijezda u tamošnju ligu kako bi ju učinila popularnijom i samim time promovirala državu. Cristiano Ronaldo bio je samo početak erupcije vulkana koji samo izbacuje eure i sa sobom privlače brojna renomirana imena.

Hrvatski reprezentativac će za tri godine zaraditi 100 milijuna eura, što u europskom nogometu nikada ne bi dobio. Nakon Matea Kovačića, Luke Modrića, Marka Pjace i Marija Mandžukića, imat će tu čast postati peti Hrvat koji je zaigrao s velikim Cristianom Ronaldom. I još bitnije u cijeloj priči, zbog čega je i otišao u Saudijsku Arabiju, dobit će vreću novca s kojom je osigurao egzistenciju do petog koljena svoje obitelji.

Foto: MOLLY DARLINGTON

No, postoji i druga strana priče. Pitanje je je hoće li Broz odraditi cijeli ugovor, ali činjenica je da se oprostio od ozbiljnog nogometa. Jedan je od rijetkih na svijetu s takvim tehničkim vještinama i nevjerojatnim kapacitetom pluća, ali u Saudijskoj Arabiji čeka ga bitno manji napor i za nekoliko stepenica niža kvaliteta nogometa u odnosu na ono s čime se suočavao na europskim terenima. Ipak, nije isto igrati protiv Milana, Napolija, Juventusa ili Al-Ittihada i Al-Ahlija pa je relevantno zapitati se hoće li to utjecati i na izvedbe reprezentacije?

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Već godinama je neprikosnoveni član 'vatrenih' i dio Bermudskog trokuta u sredini s Mateom Kovačićem i Lukom Modrićem. S najjačim veznim redom na svijetu mogli smo se nadmetati s bilo kojom reprezentacijom i s pravom smo se nadali velikom rezultatu na Euru u Njemačkoj sljedeće godine. No, osim upitnika koji se vežu uz Modrića i njegovog nastavka reprezentativne karijere, o čemu je odlučio, ali još ne želi razglasiti, pitanje je i kako će saudijska liga utjecati na Marcelovu formu. Sve su to problemi s kojima će se morati izboriti izbornik Zlatko Dalić. Kako god, Broz je donio odluku i nitko mu ništa ne može zamjeriti, koliko god ovaj transfer utjecao i na 'vatrene'. Osigurao je egzistenciju, a reprezentaciju je već odavno zadužio.

Što ga čeka u Saudijskoj Arabiji?

Cristiano Ronaldo stigao je u Al-Nassr krajem prošle godine i izazvao nevjerojatnu euforiju. Klub je s njim ciljao na sve trofeje, no ostali su praznih ruku. Ispali su iz polufinala Kupa i završili na drugom mjestu u domaćem prvenstvu. Razljutilo je to čelnike koji su dodali gasa i pripremili pojačanja s kojima namjeravaju pokoriti sva natjecanja. Marcelo Brozović ujedno je i najzvučnije, a na korak od transfer bio je Chelseajev Hakim Ziyech, no sve je propalo zbog ozljede.

Foto: Instagram

Hrvat Dinko Jeličić trener je Al-Nassra, ali pitanje je hoće li tako ostati i prije početka nove sezone. Naravno, najveća zvijezda je Ronaldo, a tu su još i golman David Ospina, bivši član Napolija i Arsenala, španjolski branič Alvaro Gonzalez te Anderson Talisca, krilni napadač i suigrač Domagoja Vide iz Bešiktaša. Broz neće morati drugo tražiti domaće društvo. Uz trenera Jeličića, Goran Vučević je direktor kluba, a praktično cijela klupska akademija posložena je od naših ljudi, poput Zvonimira Deranje, Mate Eterovića, Ivana Matića, Ivana Perasovića, Dine Babića, Bojana Šestana, Džemala Adilija.

Ovo je tek početak slaganja jedne monstruozne momčadi predvođene Cristianom Ronaldom, ali i u drugim klubovima čeka ih čitava plejada zvijezda iz Europe koje su došle po svoju vreću novca, ali i sa željom da malo još popune trofejne vitrine.