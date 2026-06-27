Ako Gana osvoji drugo mjesto, ponovo će igrati u Torontu, ponovno bez veznjaka španjolskog Villarreala
Gana zbog zvijezde u problemu uoči susreta protiv Hrvatske!
Može li se dogoditi da reprezentacija Gane zbog veznjaka Thomasa Parteyja, "pusti" utakmicu Hrvatskoj kako bi izbjegla 16-inu finala u Kanadi, postavlja se pitanje uoči ogleda u Philadelphiji. Ganski veznjak je naime, u Velikoj Britaniji suočen s optužbama za silovanje i seksualni napad. Optužen je po pet točaka, a optužbe proizlaze iz prijava nekoliko žena koje su prijavile napade između 2021. i 2022.
U to vrijeme, Partey je igrao za Arsenal u engleskoj Premier ligi. Optužbe je podigla Metropolitanska policija nakon istrage koja je započela u veljači 2022. nakon što su policajci primili prijavu o silovanju. Na početnom ročištu na Prekršajnom sudu u Westminsteru 5. kolovoza 2025., Parteyu je odobrena uvjetna jamčevina.
U veljači 2026. objavljeno je da je 33-godišnjak optužen za dvije dodatne optužbe za silovanje koje datiraju iz prosinca 2020. Partey poriče optužbe, a njegov odvjetnik rekao je da "pozdravlja priliku da konačno očisti svoje ime" nakon što je prvobitno optužen.
Partey se trebao suočiti sa suđenjem na Krunskom sudu u Southwarku u studenom, ali suđenje - koje bi trebalo trajati do osam tjedana - sada će započeti 8. lipnja 2027. Sljedeće ročište u njegovom slučaju zakazano je za 2. listopada. Zbog brojnih optužbi, Parteyju je odbijena viza za ulazak u Kanadu, zbog čega je propustio prvu utakmicu Gane na Svjetskom prvenstvu protiv Paname.
Ako Gana osvoji drugo mjesto, ponovo će igrati u Torontu, ponovno bez veznjaka španjolskog Villarreala. Treće mjesto vodilo bi Ganu u 16-ini finala u Kansas City, no eventualna pobjeda u tom susretu ponovo komplicira situaciju jer nakon te utakmice slijedi ogled osmine finala u Vancouveru. Za razliku od Kanade, Sjedinjene Države su mu izdale vizu.
- SAD je svjestan neriješenog sudskog postupka protiv gospodina Parteya. Međutim, u ovom trenutku nije osuđen za kazneno djelo i izdana mu je viza - navela je američka Carinska i granična zaštita (CBP). Govoreći o svom izostanku s utakmice protiv Paname, Partey je rekao da j to dio nogometa.
- Stvari se događaju izvan nogometa koje ne možete kontrolirati. Što se mene tiče, sada se osjećam dobro i spreman sam za igru - rekao je. Izbornik Gane Carlos Queiroz branio je svoju odluku da Parteya vodi na World Cup. Poručio je kako mediji ili društvene mreže ne bi trebali osuđivati ili suditi igračima prije nego što sudovi donesu odluku, nazivajući to "anarhijom nekažnjivosti".
- Neka događaji idu svojim normalnim tokom, neka rijeka teče i jednog dana kada se rijeka susretne s oceanom, pronaći ćemo istinu - kazao je portugalski stručnjak.
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