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Gana zbog zvijezde u problemu uoči susreta protiv Hrvatske!

Piše HINA,
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Gana zbog zvijezde u problemu uoči susreta protiv Hrvatske!
Foto: Peter Cziborra

Ako Gana osvoji drugo mjesto, ponovo će igrati u Torontu, ponovno bez veznjaka španjolskog Villarreala

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Može li se dogoditi da reprezentacija Gane zbog veznjaka Thomasa Parteyja, "pusti" utakmicu Hrvatskoj kako bi izbjegla 16-inu finala u Kanadi, postavlja se pitanje uoči ogleda u Philadelphiji. Ganski veznjak je naime, u Velikoj Britaniji suočen s optužbama za silovanje i seksualni napad. Optužen je po pet točaka, a optužbe proizlaze iz prijava nekoliko žena koje su prijavile napade između 2021. i 2022.

U to vrijeme, Partey je igrao za Arsenal u engleskoj Premier ligi. Optužbe je podigla Metropolitanska policija nakon istrage koja je započela u veljači 2022. nakon što su policajci primili prijavu o silovanju. Na početnom ročištu na Prekršajnom sudu u Westminsteru 5. kolovoza 2025., Parteyu je odobrena uvjetna jamčevina.

U veljači 2026. objavljeno je da je 33-godišnjak optužen za dvije dodatne optužbe za silovanje koje datiraju iz prosinca 2020. Partey poriče optužbe, a njegov odvjetnik rekao je da "pozdravlja priliku da konačno očisti svoje ime" nakon što je prvobitno optužen.

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Ghana
Foto: Peter Cziborra

Partey se trebao suočiti sa suđenjem na Krunskom sudu u Southwarku u studenom, ali suđenje - koje bi trebalo trajati do osam tjedana - sada će započeti 8. lipnja 2027. Sljedeće ročište u njegovom slučaju zakazano je za 2. listopada. Zbog brojnih optužbi, Parteyju je odbijena viza za ulazak u Kanadu, zbog čega je propustio prvu utakmicu Gane na Svjetskom prvenstvu protiv Paname.

Ako Gana osvoji drugo mjesto, ponovo će igrati u Torontu, ponovno bez veznjaka španjolskog Villarreala. Treće mjesto vodilo bi Ganu u 16-ini finala u Kansas City, no eventualna pobjeda u tom susretu ponovo komplicira situaciju jer nakon te utakmice slijedi ogled osmine finala u Vancouveru. Za razliku od Kanade, Sjedinjene Države su mu izdale vizu.

- SAD je svjestan neriješenog sudskog postupka protiv gospodina Parteya. Međutim, u ovom trenutku nije osuđen za kazneno djelo i izdana mu je viza - navela je američka Carinska i granična zaštita (CBP). Govoreći o svom izostanku s utakmice protiv Paname, Partey je rekao da j to dio nogometa.

- Stvari se događaju izvan nogometa koje ne možete kontrolirati. Što se mene tiče, sada se osjećam dobro i spreman sam za igru - rekao je. Izbornik Gane Carlos Queiroz branio  je svoju odluku da Parteya vodi na World Cup. Poručio je kako mediji ili društvene mreže ne bi trebali osuđivati ​​ili suditi igračima prije nego što sudovi donesu odluku, nazivajući to "anarhijom nekažnjivosti".

- Neka događaji idu svojim normalnim tokom, neka rijeka teče i jednog dana kada se rijeka susretne s oceanom, pronaći ćemo istinu - kazao je portugalski stručnjak.

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Ghana
Foto: Peter Cziborra

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