Hoće li Messi nastupiti na Mundijalu? Njegov odgovor zabrinuo je Argentince...

Lionel Messi, kapetan i apsolutni heroj Argentine koji je naciju odveo do svjetskog trona u Kataru 2022. godine, bacio je navijače u očaj. U najnovijem intervjuu ponovno je ostavio otvorenim pitanje hoće li zaigrati na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, a njegove riječi zvuče opreznije no ikad. Iako je želja za obranom naslova golema, svjestan je da će u vrijeme turnira imati 39 godina i da tijelo možda neće moći pratiti ono što srce želi.

Nogometni svijet s nestrpljenjem iščekuje odluku, no čini se da će ona doći tek u posljednji trenutak. Argentinci se nadaju još jednom "posljednjem plesu", ali njihov kapetan ostaje brutalno realan.

U velikom intervjuu za ESPN, Messi je potvrdio da razmišlja o nastupu u SAD-u, Meksiku i Kanadi, ali je dao izjavu koja je zabrinula sve.

- Nadam se da ću biti tamo. I prije sam govorio da bih volio biti tamo. U najgorem slučaju, bit ću tamo i gledati utakmice uživo, ali bit će posebno. Svjetsko prvenstvo je posebno za sve, a pogotovo za nas, jer ga mi živimo na potpuno drugačiji način - rekao je Messi.

Ključni problem su, naravno, godine i fizička sprema. Prelazak u američki Inter Miami promijenio je ritam njegovih priprema i utakmica. Više ne igra u Europi svaka tri dana protiv najjačih svjetskih momčadi, a svjestan je da MLS sezona ima drugačiji kalendar.

- Odluka ovisi o tome kako se osjećam, kakav sam fizički i jesam li realan prema sebi. Moram znati jesam li na razini da se mogu natjecati i pomoći suigračima. Ne želim biti teret. Želim se osjećati fizički spremno, biti siguran da mogu doprinijeti momčadi - objasnio je osmerostruki osvajač Zlatne lopte.

Messi je otkrio da o svemu otvoreno razgovara s izbornikom Lionelom Scalonijem, arhitektom argentinskog preporoda. Izbornik, čini se, ima plan za Messija čak i ako ne bude mogao igrati.

- Istina je da smo razgovarali o tome. On me razumije i puno smo diskutirali. Uvijek mi govori da bi volio da sam tamo u bilo kojoj ulozi - otkrio je Messi, nagovijestivši da bi mogao biti uz momčad kao mentor ili u nekoj drugoj funkciji izvan terena.

Njegova prisutnost u svlačionici, čak i bez kopački, bila bi neprocjenjiva za momčad koja će braniti naslov prvaka. Ono što Messiju daje mir jest snaga momčadi koju je Scaloni stvorio. Više ne ovise isključivo o njegovoj magiji, što se pokazalo u nekoliko utakmica koje je propustio zbog ozljede.

- Imamo izvanredne igrače, a to se vidi godinama, pogotovo otkad je Scaloni preuzeo klupu. Mentalitet koji svi imaju je nevjerojatan. To je momčad puna pobjednika, snažnih glava, koji žele još više, i to je zarazno. Vidite to na treninzima, na utakmicama. Daju sve od sebe - pohvalio je suigrače.

Dodao je kako je atmosfera u reprezentaciji ključ uspjeha.

- Mi smo nevjerojatna grupa koja se odlično slaže, ali na treninzima, ako treba ići žestoko, ide se žestoko. Svi daju svoj maksimum i to je ogromna snaga ove reprezentacije. Scaloni i njegov stožer su sve ovo izgradili. Stalno se pojavljuju novi igrači, a kad je grupa ovakva, novima je lakše da se uklope - zaključio je Messi.

Dok se Argentina priprema za obranu naslova, najveće pitanje ostaje visjeti u zraku. San o tome da Messi podigne trofej i na američkom tlu i dalje živi, no navijači se polako pripremaju i na scenarij u kojem će svog najvećeg idola gledati kako bodri momčad s tribina. Konačna odluka bit će samo njegova.