HOĆE LI SE RUŠITI POLJUD? Ekskluzivno: gledajte raspravu o tome samo na 24sata

Rušiti Poljud i sagraditi novi stadion ili krenuti u obnovu? Tko će i kako financirati eventualni novi projekt i na kojoj lokaciji? Pitanja su to na kojima će stručnjaci iz raznih područja zanimanja dati odgovore
"Poljud - budućnost prošlosti" naslov je velike rasprave koja će se održati u Amfiteatru Medicinskog fakulteta u Splitu. Forum će okupiti brojne ljude iz različitih područja zanimanja, a na raspravu će doći i predsjednik HNS-a Marijan Kustić, predsjednik Hajduka Ivan Bilić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, prenosi Dalmatinski portal.
Središnja tema XIV. Rotary Foruma bit će budućnost poljudskog stadiona. Nakon prošlogodišnjeg nevremena stadion je vidno oštećen, a javnost se pita je li bolje sanirati štetu ili krenuti u projekt izgradnje novog stadiona.
Među ključnim temama rasprave bit će procjena u kakvom je stanju Poljud, lokacija eventualne izgradnje novog stadiona, rekonstrukcija prema Uefinim standardima te pitanje financiranja novog projekta.
Na forumu će gostovati i arhitekti, sociolozi, povjesničari umjetnosti, projektant konstrukcije Poljuda, predstavnici ekonomskog i pravnog sektora te sportski novinari.
Ulaz na forum je slobodan, a održat će se na adresi Šoltanska 2a u organizaciji Rotary Cluba Split.
