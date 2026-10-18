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Hoffenheim pobjedom pobjegao iz zone ispadanja, Kramariću 'mrvice' pred kraj utakmice

Piše HINA,
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Hoffenheim pobjedom pobjegao iz zone ispadanja, Kramariću 'mrvice' pred kraj utakmice
Foto: Heiko Becker
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Hoffenheim je ovom pobjedom pobjegao iz zone ispadanja skočivši na 14. mjesto sa šest bodova

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U posljednjem susretu šestog kola njemačkog nogometnog prvenstva Hoffenhem je na gostovanju pobijedio Borussiu Moenchengladbach s 2-1 ostvarivši drugu pobjedu sezone, dok je domaćin upisao i šesti poraz.

Bambase Conte je doveo goste u prednost u 11. minuti, izjednačio je Wael Mohya u 49. minuti, a pobjedu gostima donio je Alexander Prass u 54. minuti. Za goste je od 78. minute zaigrao Andrej Kramarić. Hoffenheim je ovom pobjedom "pobjegao" iz zone ispadanja skočivši na 14. mjesto sa šest bodova, dok je M'Gladbach upisao i šesti poraz ostavši na začelju.

U prvom nedjeljnom susretu Bayer Leverkusen je pobijedio Freiburg s 2-1, a za goste je cijeli susret odigrao hrvatski reprezentativac Igor Matanović. Bila je to četvrta pobjeda "apotekara" ove sezone i prvi poraz Freiburga, a obje momčadi sada imaju po 13 bodova, bod manje od Bayerna i Borussie Dortmund.

Freiburg je poveo u 14. minuti golom Derryja ⁠Scherhanta, no Bayer je okrenuo golovima Ibrahima Maze (19) i Patrika ​Schicka (76), a obojica su upisala i po asistenciju. Matanović je za goste odigrao cijeli susret.

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