POVRATAK POBJEDAMA

Hokejaši Siska pobijedili su talijanski Unterland i vratili se na prvo mjesto Alpske lige!

Sisak: Susret hokejaša Siska i Jesenica u Alpskoj hokejaškoj ligi | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Vitezovi imaju tri boda više, ali i dvije utakmice više od najbližeg pratitelja Red Bull Hockey Juniorsa iz Salzburga. Iduća utakmica je na rasporedu u subotu protiv Merana ispred domaće publike

Nakon dva uzastopna gostujuća poraza u Dolomitima, hokejaši Siska vratili su se na pobjednički put svladavši u četvrtak na Zibelu talijansku momčad Unterlanda rezultatom 4-3 (1-0, 1-2, 2-1). 

Teško izborenom pobjedom nad posljednjeplasiranim Hockey Unterland Cavaliersima iz Južnog Tirola, Sisak se vratio na prvo mjesto Alpske lige. Vitezovi imaju tri boda više, ali i dvije utakmice više od najbližeg pratitelja Red Bull Hockey Juniorsa iz Salzburga.

Siščani su poveli golom Vite Idžana već u 27. sekundi utakmice i kontrolirali veći dio igre. Kada je sredinom druge trećine vodstvo udvostručio Luka Bodiroga, činilo se da će to biti rutinska pobjeda ekipe sa Zibela.

Unterland se, međutim, u istom periodu munjevito vratio i u samo 45 sekundi postigao dva pogotka za izjednačenje.

Domaćini su u posljednjoj trećini ponovno konsolidirali redove što je rezultiralo drugim golom Vite Idžana, a potom i Danile Larionovsa, i Sisak odlazi na 4-2. 

Nažalost po Sisak, Larionovs je na nesportski način proslavio zgoditak i zaradio dvije minute kazne. Gosti to koriste, odmah smanjuju na gol zaostatka i unose neizvjesnost u utakmicu. 

Na kraju tri boda ipak idu na konto hokejaša Siska koji su imali duplo više udaraca na gol od gostiju: 46-23.

Iduću utakmicu Siščani igraju već u subotu, kada im u goste dolazi Merano.

