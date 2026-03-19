Hokejaška bajka se nastavlja: Sisak u polufinalu Alpske lige!

Sisačka hokejaška bajka ide dalje. Vitezovi su u Ledenoj dvorani Zibel svladali talijansku Cortinu sa 4-2 (2-0, 1-0, 1-2) te se s ukupnih 4-1 u pobjedama plasirali u polufinale Alpske hokejaške lige.

To je povijesni uspjeh za klub iz Siska, grada koji ima gotovo stogodišnju tradiciju hokeja na ledu, još od vremena kad se igralo na zaleđenoj Kupi ili gradskim jarcima.

Vitezovi su iskoristili prvi od tri "meč-paka" nakon što su prije dva dana napravili "brejk" svladavši talijansku momčad u gostima. Prvi period nije mogao krenuti bolje za Siščane. Već u šestoj minuti Tjaš Lesničar posprema otpadak nakon šuta Nike Čavlovića i dovodi Sisak u vodstvo.

U nastavku trećine Igralo se vrlo otvoreno s dosta prilika s obje strane. Siščani su na krilima publike letjeli po terenu, prijetili iz svih pozicija, nabili visoki tempo, ali se mreže više nisu tresle. Na kraju je omjer udaraca bio 13-10 u korist Siščana.

Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu

Druga trećina počela je furioznim napadima Cortine, koja prve tri minute nije dopustila hokejašima Siska da izađu iz trećine. Međutim, već u prvom ozbiljnijem napadu, nalet hokejaša iz Južnog Tirola potpuno je utišao sjajnim prodorom Lesničar, koji zabija drugi gol večeri.

Uslijedio je dio igre u kojoj su obje ekipe stvarale šanse i redale prilike, da bi na 3-0 povisio Yeob Kim, koji je u 34. minuti prošao pokraj nekoliko igrača Cortine i iz blizine matirao njihovog golmana.

Nažalost po Sisak, gosti smanjuju na 3-1 već u drugoj minuti trećeg perioda golom Alberta Talaminija koji je utišao gotovo 2200 gledatelja na Zibelu. Vodu u uši domaćih donosi njegov brat Renato Talamini, koji sedam minuta prije kraja nagovještava dramu. Uslijedila je opsada gola Vilima Rosandića, napetost među publikom došla je do vrhunca.

U trenucima kad se napetost na tribinama mogla rezati nožem, ipak slavlje za domaće. Marijus Dumčius 15 sekundi prije kraja zabija na prazan gol i otvara novu stranicu u povijesti kluba sa Zibela.

Sisak je tako u uzavreloj atmosferi ispunjene dvorane na Zibelu osigurao ulazak među četiri najbolja kluba regionalne lige u kojoj se natječe zajedno sa suparnicima iz Italije, Austrije i Slovenije. Sad ima tjedan dana za odmor i pripremu za polufinalnu seriju, koja počinje u 26. ožujka, a također se igra na četiri pobjede.