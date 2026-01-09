Obavijesti

Holivudska priča Wrexhama dobila novo poglavlje: Nakon drame izbacili premierligaša

Piše Josip Tolić,
Foto: Peter Powell

Wrexham slavi! Klub Ryana Reynoldsa izbacio Nottingham Forest iz FA Cupa nakon drame penala. Prva pobjeda protiv premierligaša nakon 26 godina

Velški klub Wrexham, čiji su vlasnici holivudske zvijezde Ryan Reynolds i Rob McElhenney, ispisao je novu nezaboravnu stranicu povijesti. U trećem kolu FA Cupa, nakon drame penala, izbacili su premierligaša Nottingham Forest 7-6 (3-3) i tako ostvarili prvu pobjedu protiv kluba iz najvišeg ranga nakon 26 godina.

Pred ispunjenim tribinama Racecourse Grounda, na kojima je bio i suvlasnik Reynolds, Wrexham je odigrao utakmicu za pamćenje. Iako je Nottingham Forest, prošlosezonski polufinalist natjecanja, na papiru bio izraziti favorit, velški drugoligaš pokazao je da se ne namjerava predati.

Nakon što su gostima poništili gol zbog igranja rukom, domaći su preuzeli kontrolu. Liberato Cacace je u 37. minuti sjajnim udarcem s 20-ak metara zabio za vodstvo, a samo tri minute kasnije Oliver Rathbone povisio je na 2-0 i izazvao erupciju oduševljenja. Navijači su skandirali "Premier League, šalite se", a Forest je izgledao potpuno izgubljeno.

FA Cup - Third Round - Wrexham v Nottingham Forest
Foto: Jason Cairnduff

Ipak, momčad iz najvišeg ranga nije se predavala. Nakon trostruke izmjene na poluvremenu, gosti su zaigrali znatno bolje i smanjili zaostatak preko Igora Jesusa. Kada je Dominic Hyam u 74. minuti glavom zabio za 3-1, činilo se da je priča gotova. No, tada je na scenu stupio Callum Hudson-Odoi.

Prvo je smanjio na 3-2, a potom je u 89. minuti spektakularnim volejem nakon primanja na prsa poravnao rezultat i odveo utakmicu u produžetke. Nakon 30 minuta dodatne igre bez golova, odluka je pala s bijele točke. Junak raspucavanja bio je golman Wrexhama Arthur Okonkwo, koji je obranio udarce Jesusu i Omariju Hutchinsonu za konačnih 4-3 i veliko slavlje.

Ova pobjeda samo je nastavak nevjerojatnog uspona kluba koji je s tri uzastopne promocije stigao od amaterskog ranga do Championshipa. Holivudska priča se nastavlja, a Wrexhamov san o još jednoj čudesnoj sezoni i dalje živi.

