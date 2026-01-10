Obavijesti

FOTO: SPREMNO JE POZIRALA

Hladno vam je? Prva tenisačica svijeta ima nikad kraću suknju za novu sezonu. I digla je glas

Arina Sabalenka blista u novom outfitu, ali WTA raspored ju ljuti! Kritizira "ludi" kalendar koji šteti zdravlju igračica. Hoće li se bunt nastaviti
Prva tenisačica svijeta, Arina Sabalenka (27), novu je sezonu započela plijeneći pažnju novim, odvažnim outfitom pripremljenim za prvi Grand Slam sezone koji će se igrati usred ljeta na južnoj polutci, na temperaturama koje će prelaziti i 30 stupnjeva dok je Europu okovao snijeg i led. | Foto: Instagram
