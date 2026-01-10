Hladno vam je? Prva tenisačica svijeta ima nikad kraću suknju za novu sezonu. I digla je glas

Arina Sabalenka blista u novom outfitu, ali WTA raspored ju ljuti! Kritizira "ludi" kalendar koji šteti zdravlju igračica. Hoće li se bunt nastaviti
Prva tenisačica svijeta, Arina Sabalenka (27), novu je sezonu započela plijeneći pažnju novim, odvažnim outfitom pripremljenim za prvi Grand Slam sezone koji će se igrati usred ljeta na južnoj polutci, na temperaturama koje će prelaziti i 30 stupnjeva dok je Europu okovao snijeg i led.
No, dok na terenu oduševljava izgledom inspiriranim legendama, izvan njega je bez dlake na jeziku digla glas. Bjeloruskinja je na turniru u Brisbaneu, koji služi kao uvertira za Australian Open, oštro kritizirala vodstvo WTA Toura zbog, kako kaže, "ludog" rasporeda koji ugrožava zdravlje igračica.
Dok se bori za promjene, Sabalenka se pobrinula da na terenu izgleda upečatljivo. Za nadolazeći Australian Open predstavila je novu Nikeovu kombinaciju koja spaja jarke nijanse ružičaste, narančaste i crne boje. Dizajn je opisan kao odvažan i energičan, a tenisačica je otkrila da iza njega stoji posebna želja.
- Postojala je jedna, ne sjećam se je li to bila Serenina ili Marijina kolekcija. Bila je to haljina boje breskve. Sjećate se? To mi je bila najdraža. Razgovarala sam s Nikeom i rekla im da želim vratiti te boje. I uspjeli su, sada mi je ovo najdraža haljina - ispričala je Sabalenka, čiji je video na Instagramu izazvao oduševljenje navijača.
Nakon uvjerljive pobjede protiv Sorane Cirstee, Sabalenka se na konferenciji za medije nije suzdržavala. Upitana hoće li, po uzoru na Serenu Williams, smanjiti broj turnira, odgovorila je da današnja pravila to gotovo onemogućuju bez ozbiljnih posljedica.
- Sezona je definitivno luda i to nije dobro za nas, vidite koliko se igračica ozljeđuje - započela je Sabalenka.
Prema pravilima WTA Toura, najbolje rangirane tenisačice obvezne su nastupiti na sva četiri Grand Slama, deset turnira iz serije WTA 1000 te na šest turnira iz serije WTA 500. Kazne za propuštanje kreću se od oduzimanja bodova do novčanih globā. Sabalenka je to osjetila i na vlastitoj koži prošle sezone, kada su i ona i druga igračica svijeta Iga Swiatek kažnjene oduzimanjem bodova jer nisu ispunile kvotu odigranih turnira serije 500.
- Pravila su prilično zeznuta s obveznim turnirima, ali svejedno ću preskočiti nekoliko njih kako bih zaštitila svoje tijelo, jer sam se prošle sezone jako mučila. Iako su mi rezultati bili zaista konstantni, neke sam turnire igrala potpuno bolesna ili sam bila iscrpljena od prevelikog broja mečeva - priznala je četverostruka Grand Slam pobjednica.
Bjeloruskinja je najavila da će i u 2026. godini svjesno žrtvovati bodove i riskirati kazne kako bi sačuvala dugoročno zdravlje, ističući kako je sustav postavljen tako da se primarno štite interesi Toura, a ne samih sportašica.
- Ove sezone pokušat ćemo to malo bolje posložiti, iako znam da će me na kraju sezone kazniti. Ali teško je to izvesti. Ne možete preskočiti turnire iz serije 1000. Stvarno je komplicirano i mislim da je ludo to što rade. Mislim da oni samo slijede svoje interese, ali nisu usredotočeni na to da nas sve zaštite - zaključila je oštro.
Njezine riječi samo su nastavak sve glasnijih pritužbi iz teniskog vrha. Slične su zabrinutosti ranije izrazili Iga Swiatek, Carlos Alcaraz, Daniil Medjvedev i Jelena Ribakina, koja se složila da su igračice praktički "prisiljene" igrati. Čini se da se sprema pravi bunt protiv kalendara koji traje jedanaest mjeseci i koji, prema mišljenju mnogih, uzima prevelik danak.
Između iscrpljujućih turnira i priprema, prva igračica svijeta pronašla je vremena i za odmor. Nakon završnice sezone, viđena je kako uživa na Maldivima sa svojim dečkom Georgiosom Frangulisom, a tijekom godine punila je baterije i na luksuznom odmoru na grčkom Mikonosu. Fotografije s pješčanih plaža pokazuju drugu stranu života profesionalne sportašice, onu u kojoj je opuštanje nužno kako bi se izdržao nemilosrdan tempo.
Sabalenka u novu sezonu ulazi s jasnom porukom. Na terenu je spremna braniti status najbolje na svijetu, no izvan njega više ne namjerava šutke pristajati na pravila koja, po njezinom mišljenju, idu na štetu onih najvažnijih, samih igrača i igračica. Borba u Melbourneu očito se neće voditi samo za trofeje.
Oko četiri milijuna pratitelja na Instagramu za kraj prošle godine počastila je i fotografskim pregledom najdojmljivijih trenutaka 2025.
