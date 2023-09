HOO nagradio Hajduk! Primorac tvrdi: Vušković trenira s nama, ne znam što je s transferom...

Mnogi su u dvorani brisali suze. U više navrata. Jer film "Naš mali", autorice Ivane Guberine, ganuo je i one starije, koji su gledali Dražena, i one mlađe, koji su danas dobili nagradu Dražen Petrović kao ponajveći hrvatski sportski talenti.

- Ovo će vam biti najvažnija nagrada u životu. Sad njegov trud, rad i upornost i njegovo srce učinili su da je velik i drag i uvijek će to biti. Imam dva sina košarkaša i u sobi imaju veliki Draženov poster. To mi je jako drago - rekla je ministrica Nikolina Brnjac, pohvalivši se usput još jednom kako je Vlada RH utrostručila ulaganja u sport, uvela sportske mirovine, nacionalne stipendije...

A posebno su priznanje dobili juniori Hajduka, odnosno Akademija Luka Kaliterna, zbog finala Lige prvaka mladih.

- Iznenadila nas je ta HOO-ova nagrada jer nogomet i olimpizam nekako ne idu baš... A film o Draženu je inspirativan i potrudit ćemo se da ga svi naši nogometaši u akademiji pogledaju - rekao je na pozornici Lukša Jakobušić.

Kasnije nije htio davati izjave, ali jest šef akademije Boro Primorac. Koji je također bio pod dojmom filma o Draženu:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Dražen je jednostavno bio genij. Gledao sam dosta njegovih utakmica, i u Splitu i u Sarajevu, volio sam gledati košarkaše, vaterpoliste...

Nego, šefe škole, što je s Lukom Vuškovićem? Je li ga Hajduk prodao?

- Ne znam... Meni je drago da su naši treneri napravili super igrača i želim mu sve najbolje. Najvažnije je da igra. Trenira s nama, što je važno i za Hajduk i za hrvatski nogomet, ali ne znam što se događa s transferom. Lijepo je da hrvatski igrači dođu do velikih klubova, poput Gvardiola, Modrića...

Hrvačica Veronika Vilk, tenisač Dino Prižmić, sportski par Matej Nevešćanin i David Ledinski te odbojkaške kadetkinje i rukometni juniori laureati su glavnih kategorija, a juniori Hajduka dobitnici posebnog priznanja Nagrade "Dražen Petrović", koju je Hrvatski olimpijski odbor dodijelio 17. godinu zaredom.

Foto: Dejan Rakita

Osim premijerne dodjele posebnog priznanja, ovogodišnji HOO-ov izbor najuspješnijih mladih sportaša i sportaša (do 20 godina) te najperspektivnijih (do 16 godina) imao je još jednu posebnost: nije održan u Muzejsko-memorijalnom centru "Dražen Petrović", nego u zagrebačkom Cinestaru Kaptol, i to zato što je kao uvertira u dodjelu nagrada poslužio dokumentarni film "Naš mali", autorice Ivane Guberine i scenarista Ivice Poljička. Film o životu i karijeri Dražena Petrovića najprije apostrofira šibenske početke košarkaškog Mozarta, a potom sublimira njegove zvjezdane trenutke iz Cibone, madridskog Reala, NBA lige te iz nastupa za reprezentaciju.

U kategoriji sportašica najvećih nada hrvatskog sporta nagradu je primila plivačica Jana Pavalić, svjetska juniorska prvakinja i hrvatska rekorderka na 50 metara leptirovim načinom. Sjajna Stubičanka članica je zabočkog Olimpa, trenira u Tuheljskim Toplicama i izvanserijskim talentom najavljuje vrhunske domete u budućnosti.

Foto: Hrvatski plivački savez

Sa statusom sportaša najveće nade hrvatskog sporta uz nju je stao Roko Brantuša, još jedan dragulj hrvatskog taekwondoa. S Europskog juniorskog prvenstva u Estoniji Brantuša se vratio s brončanim odličjem u kategoriji do 78 kilograma.

Nakon što je prošle godine skakač u vodu Matej Nevešćanin bio sportaš najveća nada, ove je godine otišao i korak dalje. Na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Montrealu, skupa s Davidom Ledinskim, osvojio je srebrno odličje u sinkro-dasci na 3 metra. Tim ostvarenjem zaslužili su epitet najuspješnijeg sportskog para u HOO-ovu izboru.

Nakon dugo vremena, točnije prvi put nakon 2007. godine, laureatkinje u konkurenciji najuspješnijih ženskih ekipa ponovno su odbojkašice. Ženska kadetska odbojkaška reprezentacija do 17 godina oduševila je nastupima na Europskom prvenstvu u Mađarskoj i Srbiji, s kojeg se vratila okićena brončanim odličjem.

Najuspješnija mlada momčad godine dolazi iz rukometa, a to je juniorska reprezentacija, koja je ovoga ljeta osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu za uzrast do 19 godina, kojem je Hrvatska bila i domaćin.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Odbor za dodjelu Nagrade "Dražen Petrović" (na čelu s predsjednikom Željanom Konsuom) odlučio je ove godine prvi put dodijeliti i posebno priznanje, naslonjeno na kategoriju najuspješnije mlade momčadi, a dobili su ga juniori HNK Hajduk. Odlični nastupi Hajdukovih juniora, koji su kulminirali plasmanom u finale Uefine Lige mladih, valorizirani su poveljom i srebrnjakom HOO-a.

Tenis je ove godine imao glavnog pojedinačnog laureata, prošlogodišnjeg Milija Poljička u tom je statusu zamijenio Dino Prižmić. Sportske obveze i nastup na Davis cupu u Splitu spriječile su osvajača juniorskog Roland Garrosa da primi nagradu pa je u njegovo ime to učinila predsjednica Hrvatskog teniskog saveza Nikolina Babić.

Sportašica koja je sa 16 godine konkurirala i za naslov najveće nade hrvatskog sporta, hrvačica Veronika Vilk, povijesnim je naslovima svjetske i europske prvakinje jednoglasno izabrana za najuspješniju mladu sportašicu. Tradicionalno, nagradu joj je uručila Biserka Petrović, uz poruku da bi Dražen bio itekako ponosan na hrvatsku sportsku mladost koja iz godine u godine ostvaruje tako sjajne rezultate.

Laureati Nagrade "Dražen Petrović" 2023.