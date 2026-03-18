Horor mjesec za Indianu: Zubac ubacio 11 u 14. porazu zaredom

Košarkaši Indiana Pacersa poraženi su 136-110 na gostovanju kod New York Knicksa, a Ivica Zubac je za gostujuću momčad postigao 11 koševa, uz sedam skokova, jednu asistenciju, jednu ukradenu loptu i dvije blokade za 26:16 minuta u igri. Jarace Walker je sa 16 poena bio najbolji strijelac Pacersa, a Knickse su do pobjede predvodili Josh Hart s 33 koša, sedam skokova i pet asistencija te OG Anunoby s 26 poena, osam skokova i četiri asistencije.

Pacersima je to 14. poraz u nizu u posljednjih mjesec dana i s učinkom 15-54 su najlošija momčad NBA lige. New York je ostvario četvrtu uzastopnu pobjedu i s učinkom 45-25 nalazi se na trećem mjestu u Istočnoj konferenciji.

Oklahoma City Thunder (54-15) je pobjedom u Orlandu 108-113 postao prva momčad koja je i matematički osigurala nastup u doigravanju. Aktualne prvake i vodeću momčad NBA lige je predvodio Shai Gilgeous-Alexander s 40 koševa, a najbolji igrač Magica bio je Paolo Banchero s 32 poena i 10 skokova.

Orlando je s dva uzastopna poraza pao na učinak 38-30 i nalazi se na šestom mjestu Istočne konferencije, posljednjem koje izravno vodi u doigravanje.

NBA, rezultati

New York Knicks - Indiana Pacers 136-110

Charlotte Hornets - Miami Heat 136-106

Orlando Magic - Oklahoma City Thunder 108-113

Washington Wizards - Detroit Pistons 117-130

Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 116-123

Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 116-104

Denver Nuggets - Philadelphia 76ers 124-96

Sacramento Kings - San Antonio Spurs 104-132