Obavijesti

Sport

Komentari 1
POGLEDAJTE VIDEO

Horor mjesec za Indianu: Zubac ubacio 11 u 14. porazu zaredom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Wendell Cruz

Pacersi opet poraženi, Zubac solidan, Knicksi rasturili! Walker najbolji strijelac Pacersa, Hart briljirao za New York. Thunder osigurao doigravanje, Banchero sjajan za Orlando

Košarkaši Indiana Pacersa poraženi su 136-110 na gostovanju kod New York Knicksa, a Ivica Zubac je za gostujuću momčad postigao 11 koševa, uz sedam skokova, jednu asistenciju, jednu ukradenu loptu i dvije blokade za 26:16 minuta u igri. Jarace Walker je sa 16 poena bio najbolji strijelac Pacersa, a Knickse su do pobjede predvodili Josh Hart s 33 koša, sedam skokova i pet asistencija te OG Anunoby s 26 poena, osam skokova i četiri asistencije.

Pacersima je to 14. poraz u nizu u posljednjih mjesec dana i s učinkom 15-54 su najlošija momčad NBA lige. New York je ostvario četvrtu uzastopnu pobjedu i s učinkom 45-25 nalazi se na trećem mjestu u Istočnoj konferenciji.

Video pogledajte OVDJE.

Oklahoma City Thunder (54-15) je pobjedom u Orlandu 108-113 postao prva momčad koja je i matematički osigurala nastup u doigravanju. Aktualne prvake i vodeću momčad NBA lige je predvodio Shai Gilgeous-Alexander s 40 koševa, a najbolji igrač Magica bio je Paolo Banchero s 32 poena i 10 skokova.

Orlando je s dva uzastopna poraza pao na učinak 38-30 i nalazi se na šestom mjestu Istočne konferencije, posljednjem koje izravno vodi u doigravanje.

NBA, rezultati

New York Knicks - Indiana Pacers 136-110
Charlotte Hornets - Miami Heat 136-106
Orlando Magic - Oklahoma City Thunder 108-113
Washington Wizards - Detroit Pistons 117-130
Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 116-123
Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 116-104
Denver Nuggets - Philadelphia 76ers 124-96
Sacramento Kings - San Antonio Spurs 104-132

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026