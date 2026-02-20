Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice

Joško Jeličić ponovno se našao u središtu pravosudne pozornosti, ali ovoga puta ne kao svjedok, nego kao optuženik. Na ispitivanju je izgovorio tek dvije rečenice, dok Uskok traži godinu dana bezuvjetnog zatvora zbog davanja lažnog iskaza, piše Jutarnji list. Zakonom je za to djelo inače propisana kazna od šest mjeseci do pet godina iza rešetaka.

Jeličića terete da je 21. travnja 2016. u istrazi protiv bjegunca Zdravka Mamića i ostalih u aferi Dinamo 2 svjesno iznio neistine, čime je ometao postupak o nezakonitom izvlačenju 25 milijuna eura iz kluba.

On je već 15. listopada 2024. na Županijskom sudu u Osijeku priznao da je lagao pa je zagrebačko Općinsko kazneno državno odvjetništvo sada podiglo optužnicu. Ako je optužno vijeće potvrdi, Jeličić će prvi put sjesti na optuženičku klupu i suočiti se s mogućom zatvorskom kaznom. U međuvremenu, otkazali su mu suradnju u emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSportu.

